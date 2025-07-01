Роналду оправдает самый дорогой контракт в истории! «Аль-Наср» ждёт чемпионский сезон

Криштиану Роналду официально продлил контракт с «Аль-Насром» ещё на два года. Хотя ходило много слухов, что легендарный португалец собирается уйти из команды. Но всё решило невероятное предложение, от которого было невозможно отказаться.

За срок предложенного контракта 40-летний нападающий сможет заработать около € 600 млн с учётом бонусов. Более того, ему будет принадлежать 15% акций клуба. Криштиану получит контроль над трансферной компанией, и ему будут предоставлены 16 сотрудников. Кто от такого откажется?

Это самый дорогой контракт в истории футбола. Сам же Роналду сказал, что у его амбиций нет финишной черты, а команда начинает новую главу. В целом, если португалец теперь будет влиять на трансферы, тогда, возможно, «Аль-Наср» добьётся поставленных задач.

Цель стать чемпионом Саудовской Аравии — в процессе выполнения

Криштиану провёл в «Аль-Насре» уже три сезона. За это время клуб ни разу не выигрывал чемпионат Саудовской Аравии и Лигу чемпионов АФК. Единственное, чем может похвастаться на этом отрезке — кубок арабских чемпионов. Очень больно, когда ты привык постоянно побеждать.

Дважды команда с Роналду выигрывала серебро Про-Лиги, а в минувшем сезоне взяла бронзу. Будто не лучше, а хуже становится с каждым годом. Пока в «Аль-Насре» царит эпоха Криштиану, было уволено четыре тренера. Стефано Пиоли тоже не задержался. Теперь команда и сам нападающий ведут переговоры с Жорже Жезушем.

У 40-летнего нападающего есть ещё как минимум два года, чтобы выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Поставить на то, что ему это удастся сделать до конца карьеры, можно с коэффициентом 3.55. Если этого не произойдёт — сыграет коэффициент 1.25. Хорошее предложение, чтобы рискнуть.

«Аль-Насру» постоянно мешают «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Объективно в следующем сезоне можно обойти «тигров», но «лидеры» получили в тренеры опытного Симоне Индзаги, который уже продемонстрировал свою работу с командой на клубном ЧМ-2025. Так что будет сложно.

Хотя в спорте полно примеров, когда легендарный футболист мечтает о победе на каком-то из турниров и добывает её. Роналду очень хочет выиграть Про-Лигу. Если сейчас команда возьмёт тренера, который сможет противостоять Симоне Индзаги, тогда это станет реальностью. Тем более состав у «Аль-Насра» очень хорошо укомплектован.

Влияние Роналду на «Аль-Наср»

Криштиану вносит огромный вклад в команду, становился лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в прошлых двух сезонах. В минувшем розыгрыше он забил 25 голов. Роналду всё ещё в потрясающей форме, несмотря на 40-летний возраст. Португалец способен дать фору молодым в скорости, не говоря уже о точности.

И не только на клубном уровне! В сборной Португалии нападающий «Аль-Насра» остаётся ключевым футболистом. В том числе благодаря его упорным стараниям национальная команда выиграла Лигу наций — 2025. Криштиану забивал по голу в последних трёх встречах.

Поэтому не стоит сомневаться: если Криштиану следует за мечтой, то он сделает всё возможное, чтобы она исполнилась. 40-летний футболист интенсивно работает над собой и поддерживает отличную форму. Поэтому за следующие два года он вполне может выиграть чемпионат Саудовской Аравии.

Ставка: Роналду выиграет чемпионат Саудовской Аравии до завершения карьеры за 3.55.