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Реал — Ювентус: прогноз и ставка на матч 1 июля, где смотреть, прямая трансляция, время начала, счёт, голы, канал, результат

«Реал» и «Ювентус» делают шоу, Серхио Рамос устраивает проблемы: экспресс на КЧМ-2025
Максим Ермаков
Экспресс на клубный чемпионат мира 1 июля 2025
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Сегодня узнаем последних четвертьфиналистов турнира.

Поздним вечером 1 июля и рано утром 2 июля пройдут ещё две встречи 1/8 финала клубного чемпионата мира. Разумеется, всё внимание притянет к себе противостояние «Реал» — «Ювентус», но и матч «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей» тоже обещает получиться интересным. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Реал» — «Ювентус»

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ювентус» показал великолепный футбол во время группового этапа КЧМ-2025. Команда Игора Тудора одержала две победы подряд в матчах с «Видадом» (5:0) и «Аль-Айном» (4:1), заранее обеспечив себе место в 1/8 финала. Последняя встреча с «Манчестер Сити» (2:5) по факту уже ничего не решала. Была банальная борьба за первое место, и была ротация состава. Однако есть явные проблемы с обороной.

У «Реала» же добавилось активности в атаке даже без Мбаппе, который отсутствовал. Однако Давид Алаба, Дани Карвахаль и Эндрик всё ещё находятся в списке травмированных. Так что предлагаем поставить на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

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От этой встречи большие ожидания. С атакой «сливочных» разобрались, однако не будем забывать, как классно играет в нападении и талантливая молодёжь «старой синьоры». 20-летний Кенан Йылдыз забил три гола на КЧМ-2025, Рандаль Коло Муани и Франсишку Консейсау положили по два мяча. А ведь ещё есть Душан Влахович, на счету которого тоже два гола. Будет весело!

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дортмундская «Боруссия» не похожа на свою версию, которая выступала в Бундеслиге в прошлом сезоне. Это уже не такая бездумно рискующая и несущаяся вперёд команда. Чёрно-жёлтые стали чаще сосредотачиваться на владении мячом и грамотно им распоряжаться.

Если «Боруссия» решит играть с «Монтерреем» в смелый и рискованный атакующий футбол, может пропустить пару ненужных мячей. Мексиканская команда умеет использовать контратаки, а бывшие футболисты Примеры хорошо знают свою работу, и у них богатый опыт. Поэтому, вероятнее всего, нас ждёт много игры в середине поля.

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В качестве ставки предлагаем взять проход «Боруссии» через тотал меньше 3.5 мяча в основное время за 1.97. Если не получится решить задачу за 90 минут, то в экстра-таймах или в серии пенальти дортмундцы всё же дожмут соперника. Но игра подопечных Доменека Торрента оставит приятные впечатления.

Экспресс на клубный чемпионат мира 1 июля 2025 года

  • Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Реал» — «Ювентус» за 2.25.
  • Ставка 2: проход дортмундской «Боруссии» в матче с «Монтерреем» + тотал меньше 3.5 мяча в основное время за 1.97.

Общий коэффициент: 2.25 х 1.97 = 4.43.

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