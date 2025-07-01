Мирра Андреева в первом круге Уимблдона и ЦСКА — «Партизан»: экспресс на 1 июля

Вот и первый месяц лета 2025 года позади. Сегодня, 1 июля, состоятся матчи первого круга Уимблдона, а также товарищеские футбольные матчи. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Партизан»

Братский кубок уже становится традиционным для ЦСКА, столичного «Динамо» и сербских клубов. В прошлом году армейцы стали победителями, закончив выступление на первой строчке. Тогда руководил Марко Николич, а «Партизан» был обыгран со счётом 3:0. Впрочем, в разные годы, с разными тренерами и в разных состояниях армейский клуб не имел проблем с «Партизаном».

Смотрите сами. В 2017 году ЦСКА победил «Партизан» под руководством Виктора Гончаренко со счётом 3:0, в 2023-м — под руководством Владимира Федотова со счётом 2:1. Также два раза отметился Марко Николич: в 2024 году, как мы уже сказали, выиграл со счётом 3:0, а в 2025-м — со счётом 2:1. Причём сербский клуб не может справиться ни на выезде, ни у себя дома.

Сохранит ли Фабио Челестини эту традицию? Шансы есть. Сейчас у красно-синих неплохая обойма, и все захотят проявить себя перед новым штабом. «Партизан» тоже уже начал готовиться к новому сезону, но у белградского клуба на носу две встречи в первом квалификационном раунде Лиги Европы с АЕК из Ларнаки. Едва ли его сейчас волнуют итоги контрольных игр. А вот армейцам порадовать домашнюю публику будет приятно.

Прогноз на матч Мирра Андреева — Маяр Шериф

Мирра Андреева получила наивысший номер посева среди россиянок. Сетка для 18-летней спортсменки выглядит достаточно благосклонно. С Кори Гауфф и Игой Швёнтек она сможет сыграть только в полуфинале, а с Ариной Соболенко, которую называют фаворитом турнира, — в финале. Правда, есть большие сомнения, что до столь поздних стадий дойдёт дело.

Маяр Шериф из Египта, понятное дело, Мирра должна побеждать. Египетская теннисистка находится на 86-й позиции в рейтинге и, конечно, не чета Андреевой. На международном турнире в Истбурне она не сумела пройти квалификацию, а на «Ролан Гаррос» вылетела в первом же круге, уступив другой россиянке — Людмиле Самсоновой. Тут может хватить и двух партий.

И всё же стоит подумать над ставкой «тотал больше 17.5 гейма». Коэффициенты букмекеры дают чуть ниже 2.00, играбельно. У Мирры Андреевой были проблемы с выступлением на травяном покрытии как на турнире в Берлине, так и на турнире в Бад-Хомбурге. Даже две партии по 6:3 будут удивительными.

Экспресс на спорт 1 июля 2025 года

Ставка 1: ЦСКА выиграет у «Партизана» за 1.84.

ЦСКА выиграет у «Партизана» за 1.84. Ставка 2: тотал больше 17.5 гейма в матче Андреева — Шериф за 1.87.

Общий коэффициент: 1.84 х 1.87 = 3.44.