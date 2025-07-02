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Золотой кубок КОНКАКАФ, полуфинал, 3 июля 2025 года, США — Гватемала, Мексика — Гондурас, прогноз на матч, счёт, голы, трансляция

Почеттино выведет США в финал: экспресс на Золотой кубок КОНКАКАФ
Алексей Анисимов
Экспресс на Золотой кубок КОНКАКАФ: 3 июля
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А там попадёт на Мексику.

В ночь с 2 на 3 июля в США пройдут полуфинальные встречи Золотого кубка КОНКАКАФ. За выход в финал США сыграют со сборной Гватемалы, а Мексике в соперники досталась сборная Гондураса. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч США — Гватемала

Кто бы мог подумать, что сборная США вместе с Маурисио Почеттино будет бороться за выход в финал Золотого кубка КОНКАКАФ. Под руководством аргентинского специалиста американская команда установила антирекорд по количеству поражений подряд с новым тренером. Однако на турнире выглядит на удивление бодро.

«Звёздно-полосатые» одержали все три возможные победы на групповом этапе, а в четвертьфинале прошли крепкую сборную Коста-Рики. Пришлось, правда, проводить серию послематчевых пенальти, но по игровым аспектам они были лучше. Чаще владели мячом, нанесли больше ударов и заслужили победу.

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Что касается сборной Гватемалы, то ей отчасти повезло оказаться в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ. В четвертьфинале она обыграла сборную Канады. Но есть нюанс. Гватемальцы оказались сильнее только благодаря серии пенальти и удалению в составе соперника. Если никаких форс-мажоров не будет, США должны побеждать уверенно и выходить в финал.

Прогноз на матч Мексика — Гондурас

Сборная Мексики показывает высокий уровень. Выиграла Лигу наций КОНКАКАФ, ярко провела контрольные встречи перед Золотым кубком. А на самом турнире выиграла группу, где также была крепкая Коста-Рика. В полуфинал попала благодаря победе в матче с Саудовской Аравией всухую — 2:0.

Даже удивительно, что букмекеры к этой минуте считают фаворитом турнира не Мексику, а США. Пусть перевес и не такой большой. Соперник-то тоже скромный. Сборной Гондураса отчасти повезло бороться за выход в финал. Начала групповой этап она с крупного поражения от сборной Канады — 0:6. А в четвертьфинале прошла сборную Панамы, хотя уступила по всем игровым аспектам.

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Чего ловить Гондурасу в матче с Мексикой — непонятно. История противостояний полностью на стороне мексиканцев. В среднем за игру с командой Гондураса они забивают почти два мяча, а пропускают — меньше одного. Последняя встреча в 2024 году завершилась со счётом 4:0 в их пользу. Чего-то похожего стоит ждать и теперь.

Экспресс на Золотой кубок КОНКАКАФ 3 июля 2025 года

  • Ставка 1: США обыграет Гватемалу с форой (-1.5) за 1.81.
  • Ставка 2: Мексика обыграет Гондурас с форой (-1.5) за 2.01.

Общий коэффициент: 1.81 х 2.01 = 3.63.

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