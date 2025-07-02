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Уимблдон-2025: матчи 2 июля, Рублёв — Харрис, Соболенко — Боузкова, прогнозы и ставки, во сколько начало, трансляция, теннис

Рублёв избежит мести, Соболенко одержит вторую победу: экспресс на Уимблдон-2025
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи второго круга Уимблдона
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Участники добрались до второго круга.

Открытый чемпионат Великобритании по теннису набирает обороты. Участники добрались до второго круга. Сегодня, 2 июля, пройдут очередные встречи. Выбираем самые интересные, делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч Андрей Рублёв — Ллойд Джордж Харрис

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ллойд Джордж Харрис
320
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис

Судьба-злодейка уже не раз сводила на корте Андрея Рублёва и Ллойда Джорджа Харриса. На Уимблдоне им тоже доводилось встречаться. Дело было в 2021 году, причём также во втором круге. Тогда россиянин одержал победу 6:1, 6:2, 7:5. Однако наиболее обидным для южноафриканского теннисиста наверняка стал последний матч.

Рублёв и Харрис встречались в этом году на «Ролан Гаррос», и российский спортсмен выиграл 6:4, 4:6, 6:3, 6:1. А дело было в первом круге. То есть не успел Ллойд начать, как вылетел. Разумеется, теперь он выйдет на площадку с особой мотивацией. Вот только вряд ли получится отомстить.

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Рублёв начал Уимблдон-2025 с трудовой победы над неуступчивым Ласло Джере. Встреча продлилась более трёх часов и отняла много сил. Однако и Харрис преимущество в свежести не получит, поскольку Зизу Бергса в первом круге тоже обыграл в четырёх партиях. А при прочих равных Андрей должен быть сильнее за счёт класса.

Прогноз на матч Арина Соболенко — Мари Боузкова

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
48
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Арина Соболенко является фаворитом турнира. Безоговорочным и логичным. Физически она превосходит практически всех конкуренток и является одной из сильнейших теннисисток мира к этой минуте. Причём и форму поддерживает солидную: полуфинал турнира в Берлине, финал «Ролан Гаррос», победа на Madrid Open и далее по списку.

Белорусская спортсменка перед стартом Уимблдона тренировалась вместе с Янником Синнером и Новаком Джоковичем и кое-что успела почерпнуть для себя. В первом круге турнира она без особых проблем справилась с Карсон Брэнстин из Канады – 6:1, 7:5. Разумеется, является фаворитом и в предстоящем матче с Мари Боузковой.

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За счёт класса Соболенко должна выходить в следующий круг, однако разгромной победы мы бы ждать не стали. У Мари Боузковой приличная первая подача, да и в очных встречах она держится обычно бодро на фоне звёздной соперницы. Скорее всего, в предстоящем матче будет больше 18.5 гейма.

Экспресс на матчи второго круга Уимблдона 2 июля 2025 года

  • Ставка 1: Рублёв обыграет Харриса с форой (-4.5) за 1.90.
  • Ставка 2: тотал больше 18.5 гейма в матче Соболенко — Боузкова за 1.90.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.90 = 3.61.

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