Рублёв избежит мести, Соболенко одержит вторую победу: экспресс на Уимблдон-2025

Открытый чемпионат Великобритании по теннису набирает обороты. Участники добрались до второго круга. Сегодня, 2 июля, пройдут очередные встречи. Выбираем самые интересные, делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч Андрей Рублёв — Ллойд Джордж Харрис

Судьба-злодейка уже не раз сводила на корте Андрея Рублёва и Ллойда Джорджа Харриса. На Уимблдоне им тоже доводилось встречаться. Дело было в 2021 году, причём также во втором круге. Тогда россиянин одержал победу 6:1, 6:2, 7:5. Однако наиболее обидным для южноафриканского теннисиста наверняка стал последний матч.

Рублёв и Харрис встречались в этом году на «Ролан Гаррос», и российский спортсмен выиграл 6:4, 4:6, 6:3, 6:1. А дело было в первом круге. То есть не успел Ллойд начать, как вылетел. Разумеется, теперь он выйдет на площадку с особой мотивацией. Вот только вряд ли получится отомстить.

Рублёв начал Уимблдон-2025 с трудовой победы над неуступчивым Ласло Джере. Встреча продлилась более трёх часов и отняла много сил. Однако и Харрис преимущество в свежести не получит, поскольку Зизу Бергса в первом круге тоже обыграл в четырёх партиях. А при прочих равных Андрей должен быть сильнее за счёт класса.

Прогноз на матч Арина Соболенко — Мари Боузкова

Арина Соболенко является фаворитом турнира. Безоговорочным и логичным. Физически она превосходит практически всех конкуренток и является одной из сильнейших теннисисток мира к этой минуте. Причём и форму поддерживает солидную: полуфинал турнира в Берлине, финал «Ролан Гаррос», победа на Madrid Open и далее по списку.

Белорусская спортсменка перед стартом Уимблдона тренировалась вместе с Янником Синнером и Новаком Джоковичем и кое-что успела почерпнуть для себя. В первом круге турнира она без особых проблем справилась с Карсон Брэнстин из Канады – 6:1, 7:5. Разумеется, является фаворитом и в предстоящем матче с Мари Боузковой.

За счёт класса Соболенко должна выходить в следующий круг, однако разгромной победы мы бы ждать не стали. У Мари Боузковой приличная первая подача, да и в очных встречах она держится обычно бодро на фоне звёздной соперницы. Скорее всего, в предстоящем матче будет больше 18.5 гейма.

Экспресс на матчи второго круга Уимблдона 2 июля 2025 года

Ставка 1: Рублёв обыграет Харриса с форой (-4.5) за 1.90.

Рублёв обыграет Харриса с форой (-4.5) за 1.90. Ставка 2: тотал больше 18.5 гейма в матче Соболенко — Боузкова за 1.90.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.90 = 3.61.