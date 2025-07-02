А нужен ли Жерсон? «Зенит» и так неплохо справляется

Новый сезон Российской Премьер-Лиги не за горами, а потому участники уже начали подготовку. Проводят контрольные встречи и закладывают физическую базу. В четверг, 3 июля, в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала 3 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом петербургскую команду. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.36, что приблизительно составляет 73% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 8.80, а ничейный исход представлен в линии за 4.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятным представляет счёт 2:0 в пользу петербуржцев.

Прогноз на товарищеский матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала (03.07.2025)

В последнее время «Зенит» никак не мог справиться с «Црвеной Звездой». Три встречи подряд в рамках товарищеских турниров или просто контрольных спаррингов завершались в пользу сербского клуба. Однако последняя, прошедшая в конце июня, завершилась со счётом 3:0 в пользу петербургской команды.

Сергей Семак выставил основной состав, а замены начал делать только после перерыва. Да и у сербов все легионеры вышли с первых минут. При этом у петербуржцев случилось удаление — на 67-й минуте красную карточку получил Дуглас Сантос. Однако это не помешало довести счёт до крупного и сохранить ворота нетронутыми.

Конечно, счёт — последнее, на что надо обращать внимание в товарищеских матчах. Особенно в тех случаях, когда они проходят во время подготовки к новому сезону. Гораздо важнее, что у «Зенита» сохранился костяк, который с каждой новой игрой будет всё больше привыкать друг другу. Тот же Александр Соболев уже чувствует себя раскрепощённо.

Трансфер Жерсона из «Фламенго» пока под вопросом, а других новичков не было. Да и как показывает встреча с завсегдатаем еврокубков «Црвеной Звездой», это и не нужно. Впереди у подопечных Сергея Семака товарищеский матч ещё с одной европейской командой — швейцарским «Сьоном». И это будет даже более интересно, поскольку уже подтянутся физические кондиции.

Что же до матча с махачкалинским «Динамо», то он пройдёт в Санкт-Петербурге, в комфортной обстановке. Махачкалинцы недавно в двух таймах с «Краснодаром» смотрелись привычно собранно. На этот раз тоже наверняка захотят проявить себя и строго сыграют в обороне. Но «Зенит» в хорошем настроении, а потому логично ждать его победу.

Ставка: «Зенит» победит в матче с «Динамо» Мх + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.