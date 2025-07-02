Дикие ставки на Суперкубок России — 2025: дуэль Агкацева и Акинфеева и отсутствие голов

12 июля на стадионе «Казань-Арена» состоится матч за Суперкубок России — 2025 между ЦСКА и «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Быки» стали чемпионами РПЛ в прошлом сезоне, а армейцы выиграли Кубок России. Знакомимся с самыми дикими ставками, которые предлагают букмекеры на эту встречу. Впрочем, они имеют смысл.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Безголевая ничья

«Краснодар» второй раз в своей истории примет участие в матче за Суперкубок России. В минувшем розыгрыше он проиграл «Зениту» со счётом 2:4. Это был хороший урок, из которого нужно извлечь много пользы — нельзя играть так безалаберно в обороне, потому что на кону стоит трофей.

ЦСКА за последние семь лет дважды участвовал в матчах за Суперкубок. Оба раза основное время заканчивалось вничью без голов — в 2023-м с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.) и в 2018-м с «Локомотивом» (0:0, 1:0 д. вр). Почему бы не рассмотреть ставку на тотал меньше 0.5 мяча с коэффициентом 7.30?

Оба тайма выиграет одна команда

Обе команды проводят предсезонную подготовку вполне неплохо. Суперкубок России является первым официальным турниром в новом сезоне. Для Фабио Челестини это ответственный момент. Для «Краснодара» и Мурада Мусаева мотивация впервые в истории взять такой трофей.

Если одна из команд сразу будет контролировать ход матча и забьёт первый гол в первом тайме, то во втором перейдёт на игру от обороны, заставляя соперника рисковать. Это вполне может привести к ещё одному голу. В итоге у любой из команд есть шанс выиграть оба тайма. Если это сделает ЦСКА, сыграет коэффициент 12.00. А если «Краснодар» — 8.10.

Волевая победа

А почему бы одной из команд не одержать волевую победу? Последний раз такое случалось в 2014 году, когда ЦСКА пропустил на 37-й минуте от «Ростова», но отыгрался и победил со счётом 3:1.

Может быть, армейцы повторят этот подвиг? Особенно учитывая накал страстей, который ждёт нас на поле. Обе команды желают начать сезон с трофея, изменить свою историю и показать готовность. Такие встречи часто выигрывают на характере. Поставить на то, что одна из команд одержит волевую победу, можно за 6.90.

Будут послематчевые пенальти

Матч будет напряжённым, ни одна из команд не захочет начинать новый сезон с поражения. Эмоции придётся сдерживать, в обороне всегда быть начеку. Может, одна из команд сравняет счёт на характере. Нельзя исключать никакой из этих вариантов.

Если ЦСКА выиграет Суперкубок России в серии пенальти, сыграет коэффициент 6.40. Почему именно армейцы одержат победу, если дело дойдёт до 11-метровых? Во-первых, потому что у них на воротах легендарный Игорь Акинфеев. Во-вторых, в минувшем розыгрыше Кубка России ЦСКА обыграл «Ростов» в серии пенальти, а в 2023 году в финале так же победил как раз «Краснодар».

Голкиперы будут тащить

Сконцентрируемся на дуэли вратарей — Станислава Агкацева и Игоря Акинфеева. В матче за Суперкубок России эмоции будут бить через край. Не исключено, что в одном из моментов судья поставит пенальти из-за грубого нарушения в штрафной. И тут игру могут спасти голкиперы.

Про подвиги вратаря ЦСКА знает каждый болельщик. Он способен вытащить 11-метровый удар в таком значимом турнире. Но даже если бить будут в ворота «Краснодара», ставка на незабитый пенальти тоже может сыграть. В прошлом сезоне Агкацев отразил три из четырёх 11-метровых. Линия на этот исход будет открыта ближе к самой игре.

Ставка с высоким коэффициентом на матч за Суперкубок России

Мы разобрали самые безумные варианты ставок, которые предлагают букмекерские конторы на матч за Суперкубок России. Такие встречи не бывают скучными, даже если счёт по истечении 90 минут на табло 0:0, всё равно на поле будет много эмоций и напряжения. Остаётся только дождаться этого момента и насладиться игрой.

Ставка 1: тотал меньше 0.5 мяча в матче «Краснодар» — ЦСКА за 7.30.

Ставка 2: ЦСКА выиграет у «Краснодара» в серии послематчевых пенальти за 6.40.