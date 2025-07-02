Каким будет сезон АПЛ-2025/2026 для Мохамеда Салаха в «Ливерпуле»

В минувшем сезоне Мохамед Салах во второй раз в карьере стал чемпионом Англии вместе с «Ливерпулем» и был признан лучшим бомбардиром. В свои 33 года он остаётся основным футболистом «красных» и одной из главных причин их успехов. Но чего ожидать от египтянина в новом сезоне?

Сколько забьёт Салах в АПЛ в сезоне-2025/2026

Букмекерские конторы предлагают поставить на то, что Мохамед Салах забьёт больше 23.5 мяча в следующем сезоне английской Премьер-лиги, с коэффициентом 1.85. Столько же дают на тотал меньше 23.5 мяча от египтянина. На самом деле, цифра немаленькая.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии Мохамед стал лучшим бомбардиром, забив 29 мячей. С момента дебютного сезона-2017/2018 за «Ливерпуль», в котором он отличился 32 раза, это лучший результат. В последних шести сезонах нападающий «красных» забивал максимум 23 гола.

Проведёт ли «Ливерпуль» ещё один потрясающий сезон — предугадать сложно. Всё-таки соперники будут укрепляться и уже по-другому настраиваться на чемпионов. Но если конкуренция среди нападающих АПЛ возрастёт, то у Салаха может появиться куда бо́льшая мотивация забивать чаще, чтобы вновь стать лучшим бомбардиром.

Сколько результативных передач сделает Салах в новом сезоне

Салах не просто лучший бомбардир чемпионата Англии — 2024/2025, но и лучший ассистент. Он отдал 18 результативных передач. Букмекеры предлагают поставить на то, что в следующем сезоне АПЛ Мохамед отдаст больше 14.5 голевого паса, за 1.85. Любопытно.

На то, чтобы отдать точную передачу, Салаху требуется секунда. Египтянин превосходно распоряжается мячом. Он точно знает, когда нужно нанести удар по воротам, а когда лучше отдать результативную передачу. Он видит ситуацию на поле и читает игру. Но самое важное, что всё это делает Мохамед очень быстро.

На самом деле, 15 голевых передач — это много для Салаха. Прошлый сезон стал первым в карьере, когда ему удалось отдать больше 14.5 результативной передачи. Сможет ли он это повторить? Скорее всего, нет.

Новый вызов для Салаха

Букмекеры открыли линию для ставок на количество очков, которые Мохамед сможет набрать в чемпионате Англии по системе «гол+пас». Тотал больше 38.5 очка идёт за 1.90, а тотал меньше 38.5 очка — за 1.80. Задача непростая. Для покорения этой отметки придётся провести ещё один великолепный сезон.

Если брать в среднем показатели Салаха за восемь сезонов в «Ливерпуле», то это 23 гола и около 11 результативных передач. То есть суммарно будет 34 очка по системе «гол+пас». Если брать во внимание его показатели в чемпионате Англии — 2024/2025, то это 47 очков.

Египтянин заслуживает только аплодисментов. Он уже стал частью большой истории «Ливерпуля» и, вероятнее всего, здесь и завершит свою карьеру, когда посчитает нужным. Однако в следующем сезоне Салаха будут сильнее опекать соперники, они станут искать способы, чтобы его остановить. Скорее всего, оформить 39 результативных действий он не сможет, хотя будет близок к этой цифре.

Прогноз на следующий сезон Салаха в АПЛ

«Ливерпуль» точно не сбавит ход к старту чемпионата Англии. Арне Слот также будет полагаться на результативную игру Салаха, у которого есть не только прекрасное голевое чутьё и видение поля, но и большой опыт за плечами.

Забить 24 гола — вполне выполнимо. А вот отдать больше 15 результативных передач и оформить больше 38 результативных действий по системе «гол+пас» получится вряд ли. Всё-таки статус действующего чемпиона является серьёзным триггером для большинства соперников.

Ставка 1: Салах забьёт больше 23.5 мяча в АПЛ в сезоне-2025/2026 за 1.85.

Ставка 2: Салах отдаст меньше 18.5 результативной передачи в следующем сезоне АПЛ за 1.85.

Ставка 3: Салах наберёт меньше 38.5 очка по системе «гол+пас» в АПЛ в сезоне-2025/2026 за 1.80.