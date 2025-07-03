«Зенит» — «Динамо» Махачкала и второй матч Мирры Андреевой на Уимблдоне: экспресс на спорт

На клубном чемпионате мира по футболу добрались до 1/4 финала. Сегодня, 3 июля, матчей нет, но это не значит, что нечего смотреть. «Зенит» проведёт товарищескую встречу с махачкалинским «Динамо», а на Уимблдоне вообще самый разгар — Мирра Андреева прошла во второй круг!

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала

В последнее время «Зенит» никак не мог справиться с «Црвеной Звездой». Три встречи подряд в рамках товарищеских турниров или просто контрольных спаррингов завершались в пользу сербского клуба. Однако последняя, прошедшая в конце июня, завершилась со счётом 3:0 в пользу петербургской команды.

Конечно, счёт — последнее, на что надо обращать внимание в товарищеских матчах. Особенно в тех случаях, когда они проходят во время подготовки к новому сезону. Гораздо важнее, что у «Зенита» сохранился костяк, который с каждой новой игрой будет всё больше привыкать друг другу. Тот же Александр Соболев уже чувствует себя раскрепощённо.

Что же до матча с махачкалинским «Динамо», то он пройдёт в Санкт-Петербурге, в комфортной обстановке. Махачкалинцы недавно в двух таймах с «Краснодаром» смотрелись привычно собранно. На этот раз тоже наверняка захотят проявить себя и строго сыграют в обороне. Но «Зенит» в хорошем настроении, а потому логично ждать его победу.

Прогноз на матч Мирра Андреева — Лючия Бронцетти

Мирра Андреева начала выступление на Уимблдоне-2025 с победы. В первом круге в соперницы ей досталась египетская теннисистка Маяр Шериф. Встреча продлилась 1 час 20 минут. У россиянки ни разу не получилось подать на вылет, но итоговый счёт говорит сам за себя — 6:3, 6:3.

Если Шериф была в конце сотни рейтинга, то предстоящая соперница уже гораздо ближе к середине. Лючия Бронцетти находится на 63-й строчке и представляет бо́льшую опасность. Однако есть одна деталь, которая пойдёт на руку Мирре.

В первом круге Уимблдона итальянская спортсменка обыграла Хиль Тайхман из Швейцарии (6:4, 7:5), но на двух травяных турнирах перед этим с треском провалилась. В первом круге Ноттингема получила 0:6, 4:6 от Антонии Ружич, а в первом круге Истбурна — 0:6, 1:6 от Александры Эалы. С такой соперницей у россиянки не должно возникнуть проблем.

Экспресс на спорт 3 июля 2025 года

Ставка 1: «Зенит» победит в матче с «Динамо» Мх + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.

«Зенит» победит в матче с «Динамо» Мх + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14. Ставка 2: тотал меньше 17.5 гейма в матче Мирра Андреева — Бронцетти за 2.10.

Общий коэффициент: 2.14 х 2.10 = 4.49.