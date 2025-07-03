«Динамо» Москва — «Партизан». Третья подряд победа Карпина на новом месте

Новый сезон Российской Премьер-Лиги всё ближе, а потому участники усердно готовятся. В пятницу, 4 июля, на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Братского кубка «Динамо» Москва — «Партизан» Белград. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Это будет третья игра для Валерия Карпина в качестве главного тренера бело-голубых.

Коэффициенты на матч «Динамо» Москва — «Партизан» 4 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу московского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.24, в то время как победа белградского «Партизана» по итогам 90 минут игры оценивается в 2.64. Ничейный исход представлен в линии с коэффициентом 3.55.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47. Вероятность равного счёта на табло выше: чётный тотал голов идёт за 1.79, нечётный — за 1.91.

Прогноз на матч 2-го тура Братского кубка «Динамо» М — «Партизан» (04.07.2025)

Вообще, удивительно, что букмекеры дают столь высокий коэффициент на победу московского «Динамо». Столичный клуб назначил главным тренером Валерия Карпина и по первости смотрится очень бодро. В дебютном матче была разгромлена медийная команда 2Drots со счётом 3:0, а в матче 1-го тура Братского кубка досталось белградскому ОФК — 4:0. Причём абсолютно по делу.

Бело-голубые оформили задел в два мяча уже к 22-й минуте. Отличились новичок Максим Осипенко и прогрессирующий Ярослав Гладышев. После перерыва Валерий Карпин, как и обещал, практически полностью поменял состав, однако сербскому клубу это не помогло. На 83-й Лука Гагнидзе забил третий гол, а две минуты спустя Дмитрий Скопинцев реализовал пенальти.

Понятно, что до старта сезона ждать идеального выступления от футболистов не стоит. Но уже сейчас видно, что игроки московского клуба выглядят целостно. Теперь же они снова выступят на домашнем стадионе, то есть в привычной обстановке. Плюс с каждой тренировкой и игрой физические кондиции футболистов лучше. Всё больше понятны требования нового тренерского штаба. Какие могут быть проблемы?

«Партизан», в свою очередь, готовится к квалификационным матчам в еврокубках. Результаты контрольных встреч наверняка интересны сербам в последнюю очередь. Однако осадок остаётся, ведь получается пока далеко не всё. У себя дома белградцы потерпели поражение во встрече с московской «Родиной» из Первой лиги, а в 1-м туре Братского кубка получили 1:3 от московского ЦСКА.

Есть все предпосылки, что сербы уступят и московскому «Динамо». Уже 10 июля белградцам лететь в гости к АЕКу в Ларнаку на первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы. Последнее, что команде сейчас нужно – это травмировать футболистов. А потому вряд ли стоит ждать сильной отдачи. У бело-голубых же рисков гораздо меньше, тренер новый — надо проявлять себя.

Ставка: победа московского «Динамо» в матче с «Партизаном» за 2.24.