Симоне Индзаги отомстит за «Интер». Прогноз на матч «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»

4 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль». Встреча состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд». Начало — в 22:00 мск. Ренато Гаушо уверен в своей команде, но у Симоне Индзаги есть собственное мнение на этот счёт.

Коэффициенты букмекеров на матч «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» 4 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение саудовскому клубу. Поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Флуминенсе» оценили в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу саудовского клуба за 8.50.

Прогноз на матч 1/4 финала КЧМ-2025 «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» (04.07.2025)

Нас ожидает игра между клубами, которые в 1/8 финала КЧМ-2025 совершили настоящие сенсации. В них мало кто верил, однако это не помешало обыграть сильнейшие европейские команды. Теперь они поспорят друг с другом за выход в полуфинал и выложатся на полную.

«Флуминенсе» уверенно победил «Интер» со счётом 2:0. Подопечные Ренато Гаушо забили быстрый гол на третьей минуте. Его автором стал 37-летний Херман Кано. Они вышли вперёд, но не сели в глубокую оборону, а играли на равных с миланцами. Окончательный счёт установил в добавленное к матчу время Эркулес Перейра.

Возрастная команда из Бразилии без особых проблем справилась с одним из сильнейших клубов Европы. 44-летний Фабио сотворил немало чудес за игру с «Интером» на воротах. Обороной грамотно руководит 40-летний Тьяго Силва. Херман Кано сказал, что им удалось вознести Бразилию на вершину мира.

В трёх из четырёх матчей КЧМ-2025 «Флуминенсе» не пропускал. Кроме сухой победы во встрече с миланцами, были нулевые ничьи с дортмундской «Боруссией» и «Мамелоди Сандаунз». Именно за счёт качественной защиты бразильскому клубу удаётся добывать результат в таких матчах.

«Аль-Хиляль» тоже творит магию на клубном чемпионате мира. Незадолго до старта турнира новым главным тренером стал Симоне Индзаги, бывшую команду которого как раз и обыграл «Флуминенсе». Вот и дополнительный повод отомстить за миланцев, к которым итальянский тренер за годы работы, несомненно, прикипел.

Саудовский клуб одержал победу в матче 1/8 финала с «Манчестер Сити» — 4:3 (2:1 д. вр.). А эта рыбка покрупнее, чем «Интер». Основное время встречи закончилось результативной ничьей, а один из голов забил экс-игрок «Зенита» Малком. Петербуржцы уже поздравили с этим достижением бразильца.

В дополнительное время «Аль-Хиляль» выиграл со счётом 2:1 благодаря голам Маркоса Леонардо, который оформил в итоге дубль, и Калиду Кулибали. Как сказал Симоне Индзаги, команда знала, что ей придётся взобраться на Эверест без кислорода, и она это сделала. Лучше и не скажешь.

В матче с «горожанами» саудовский клуб продемонстрировал отличную реализацию. Шесть ударов в створ — четыре забитых гола. Но показали себя в отличном свете не только игроки атаки. Бывший голкипер «Севильи», ныне защищающий ворота саудовцев Буну совершил 11 сейвов. Он был просто великолепен.

«Аль-Хиляль» не хуже «Флуминенсе» действует в обороне. На групповом этапе КЧМ-2025 подопечные Симоне Индзаги сыграли вничью с «Реалом» (1:1) и «Ред Булл Зальцбург» (0:0) и победили «Пачуку» (2:0). Учитывая всю мощь «Манчестер Сити», сыграть совсем без пропущенных голов было невозможно. Однако саудовцы показали, что умеют не только терпеть, но и забивать.

Предлагаем поставить на проход подопечных Симоне Индзаги в полуфинал КЧМ-2025 за 1.80. Во-первых, всё-таки команда у Ренато Гаушо возрастная, и ей требуется больше времени на восстановление. Во-вторых, лидеры атаки «Аль-Хиляля» — это бразильцы, которых не напугать крепкой защитой соотечественников.

В-третьих, это эффект Симоне Индзаги, который проделал большую работу за короткий срок и улучшил игру саудовского клуба во многих моментах. Не исключаем, что потребуется дополнительное время или серия пенальти, но дальше должны пройти «лидеры».

Ставка: «Аль-Хиляль» пройдёт в 1/2 финала КЧМ-2025 за 1.80.