«Палмейрас» — «Челси». Эстевао впечатлит свою будущую команду

18-летний бразилец справится с давлением и докажет, что лондонцы не зря его выбрали.

5 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Палмейрас» и лондонский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 4:00 мск. Чего ожидать от бразильского клуба в игре с именитым соперником?

Коэффициенты букмекеров на матч «Палмейрас» — «Челси» 5 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Палмейраса» оценили в 3.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.

Прогноз на матч 1/4 финала КЧМ-2025 «Палмейрас» — «Челси» (05.07.2025)

«Палмейрас» и «Челси» провели непростые матчи в 1/8 финала КЧМ-2025. Им потребовалось больше времени, чтобы одержать победу. У команд эта встреча не первая. В 2022 году в финале клубного чемпионата мира «аристократы» после дополнительного времени обыграли зелёно-белых — 1:1 (1:0 д. вр.). Состоится реванш или будет ремейк?

В минувшем матче команда из Сан-Паулу выиграла у «Ботафого» — 0:0 (1:0 д. вр.). Встреча получилась напряжённой и непростой. В первом тайме клубы играли настолько осторожно, что не нанесли ни одного удара в створ. Во втором бдительность сохраняли, но стали активнее впереди.

На 100-й минуте победный мяч забил Паулиньо. Он пробил в нижний левый угол ворот и оказался точен. Экс-игрок «Байера» после встречи рассказал, что знал, куда нужно бить, потому что вратарь «Ботафого» хорошо справлялся с ударами в верхнюю часть ворот.

Состав зелёно-белых хорошо укомплектован. В том числе здесь выступает Виктор Роке, которому не нашлось места в «Барселоне». Однако одна из главных причин успеха — португальский тренер Абел Феррейра. Он учит своих футболистов не только тактикам и секретам, но и никогда не сдаваться.

Огромное давление перед игрой с лондонцами будет испытывать Эстевао Виллиан. 18-летний футболист перейдёт в «Челси», как только закончится КЧМ-2025. Ещё перед 1/8 финала он признался, что ему тяжело сконцентрироваться на игре из-за повышенного внимания, за что получил массу критики в свой адрес. Хорошо бы проявить себя во всей красе перед будущим клубом.

«Челси» остался недоволен остановкой почти на два часа из-за погодных условий в прошлом матче с «Бенфикой». Игру прервали на 86-й минуте, когда «аристократы» вели со счётом 1:0. Видимо, перерыв пошёл во вред футболистам, ведь в добавленное к основному время они подарили лиссабонцам право исполнить пенальти.

Ди Мария был хладнокровен и реализовал 11-метровый. Дополнительное время началось с удаления в составе португальцев, после чего лондонцы не поскупились на голы и забили трижды. Но какой ценой? Даже выиграв, остались недовольны погодой, остановками и качеством поля.

К счастью, в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» обещают жаркую погоду. У «Челси» классный состав и много молодых и талантливых футболистов, но им не всегда хватает стабильности. В одном из матчей группового этапа КЧМ-2025 подопечные Энцо Марески проиграли бразильскому «Фламенго» (1:3). Значит, их можно побеждать.

Коул Палмер, Николас Джексон, Лиам Делап, Кристофер Нкунку, Педру Нету — звёзд «синих» можно перечислять долго, однако именно от этих футболистов исходит наибольшая угроза. «Палмейрас» не из тех, кого можно запугать именами. «Интер Майами» с Суаресом и Месси уже пытались, но не получилось.

В той встрече зелёно-белые на последних минутах вырвали ничью — 2:2. А ещё подопечные Абела Феррейры продемонстрировали прекрасную игру в обороне в матче с «Порту» (0:0) и дважды вскрыли плотную защиту египетского «Аль-Ахли» (2:0). У «Челси» определённо возникнут проблемы в матче с «Палмейрасом». Рекомендуем ставку на то, что обе команды забьют, за 2.00.

Игроки «Палмейраса» вряд ли покажут результативный футбол, учитывая атакующую мощь соперника. Однако какой бы плотной ни была их защита, таланты из Лондона забьют. Бразильцам же придётся отвечать. Учитывая нестабильность легендарного клуба из Англии, шансы будут.

Ставка: обе забьют в матче «Палмейрас» — «Челси» за 2.00.