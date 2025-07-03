Сезон-2025/2026 в РПЛ: «Зенит» на троне, гений Карпина, «Спартак» и ЦСКА — вне топ-3

Осталось не так много времени до старта сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Матчи 1-го тура чемпионата России пройдут в период с 18 по 21 июля. Кто является фаворитом, у кого возникнут сложности и что думают букмекеры? Попробуем разобраться.

«Зенит» вернёт титул

Букмекерские конторы в очередной раз считают фаворитом 10-кратного чемпиона России — петербургский «Зенит». Поставить на то, что сине-бело-голубые выиграют РПЛ в сезоне-2025/2026, можно с коэффициентом 1.85. А если этого не произойдёт — сыграет коэффициент 1.95. Эксперты сделали вполне осмысленный выбор.

Шесть сезонов подряд петербуржцы брали Российскую Премьер-Лигу, но в минувшем уступили золото «Краснодару». Команда Сергея Семака отстала всего на одно очко. Это должно сильно мотивировать и отрезвить её, ведь она столько лет доминировала в чемпионате страны и смотрела на соперников свысока.

«Краснодар» — главная угроза, а «Спартак» не решает проблемы

Главными конкурентами «Зенита» эксперты считают «Краснодар» и «Спартак» — коэффициент 6.50 на победу в РПЛ. Однако стоит учесть, что действующий чемпион России проводит великолепную трансферную кампанию и укрепляет позиции, пока красно-белые, можно сказать, пассивны. Центр обороны краснодарцев недавно усилил забивающий защитник «Осера» Жубал.

На этом команда Галицкого вряд ли остановится. Многие верят, что у неё вновь получится выиграть чемпионат России. Почему бы и нет, если учитывать, что она стабильно хорошо выступает в первенстве на протяжении последних двух сезонов. Напомним, в сезоне-2023/2024 краснодарцы взяли серебро. Поставить на то, что они займут первое или второе место, можно за 2.40.

Что касается «Спартака», то он испытает трудности в Российской Премьер-Лиге. Красно-белым не удаются желаемые трансферы, лидеры прошлого сезона могут разбежаться, а оборона остаётся проблемным местом. Что должно произойти, чтобы поверить в чемпионство московского клуба при Деяне Станковиче? Скорее всего, он вновь финиширует ниже третьего места. Поставить на это можно за 2.15.

Валерий Карпин вернёт славу «Динамо»

Летом Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» и первым делом забрал с собой из «Ростова» Максима Осипенко. Которого, кстати, хотел купить «Спартак». Скорее всего, на этом трансферы не закончатся. Хотя состав у бело-голубых и без того отличный. Тренер сборной России предпочитает футболистов отечественной школы, и таких в команде достаточно.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло лишь пятое место в РПЛ, но стало самой результативной командой — 61 гол. Однако были проблемы с обороной. Из топ-5 сильнейших клубов бело-голубые пропустили больше остальных — 35 мячей. С появлением Осипенко и Карпина эта проблема должна решиться.

Вообще, столичное «Динамо» вполне может взять бронзу в следующем сезоне. Особенно с учётом того, что не так давно претендовало на золотые медали до окончания 30-го тура. Поставить на то, что клуб войдёт в первую тройку РПЛ, можно за 2.30. Его шансы на победу в чемпионате России оценили в 9.00.

ЦСКА доверяет Челестини

На ЦСКА пока бросают косые взгляды. Команду возглавил Фабио Челестини. Он выиграл в прошлом сезоне с «Базелем» чемпионат Швейцарии и Кубок страны. Без сомнений, наставник сможет привнести в игру армейцев много нового. И первый трофей уже маячит перед глазами — скоро состоится матч с «Краснодаром» за Суперкубок России.

Что же касается чемпионата России, то красно-синие будут бороться за место в тройке. Однако, скорее всего, проиграют конкуренцию из-за потраченного времени на привыкание к тактикам Фабио. Марко Николич играл с «ромбом» в центре и имел преимущество, потому что так никто не делает в РПЛ. А чего ждать теперь — непонятно. Поставить на то, что ЦСКА займёт первое-четвёртое место в РПЛ-2025/2026, можно за 1.70.

«Локомотив» — команда будущего

«Локомотив» продолжает придерживаться стратегии с выбором в пользу российских молодых и талантливых футболистов. В прошлом сезоне железнодорожники выглядели очень здорово, особенно Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв. Но им всё ещё недостаточно опыта выступлений в Российской Премьер-Лиге на высоком уровне.

Красно-зелёные уже усилились Николаем Комличенко, которого хотел выкупить «Спартак», Зелимханом Бакаевым и Александром Руденко. Но потеряли Тикнизяна и Сулейманова. Поставить на то, что «Локомотив» займёт место ниже пятого по итогам сезона-2025/2026 РПЛ, можно за 2.15. На его победу в чемпионате России дают коэффициент 20.00. В это верится с трудом.

Как распределятся места в таблице?

Ожидания букмекеров выглядят вполне обоснованными и предсказуемыми, но как же сюрпризы и интрига, без которой Российская Премьер-Лига была бы скучной? «Зенит» получил оплеуху в прошлом сезоне и в следующем выложится на все 100%. Прогнозируем сине-бело-голубым победу в следующем сезоне.

Второе место, вероятнее всего, займёт «Краснодар», который третий год подряд будет конкурировать с командой Сергея Семака на равных. Бронзу чемпионата России прогнозируем московскому «Динамо», ведь оно под руководством тренера сборной России Валерия Карпина шагнёт далеко вперёд.

У Фабио Челестини может всё получиться с ЦСКА, но ему потребуется время на адаптацию к РПЛ. Прогнозируем армейцам четвёртую строчку по итогам следующего сезона. Если «Спартак» так и не усилит проблемные позиции, а Деян Станкович не поменяет свои взгляды на футбол в России, то команда финиширует ниже топ-3.

Ставка 1: «Зенит» выиграет РПЛ в сезоне-2025/2026 за 1.85.

Ставка 2: «Краснодар» займёт первое-второе место по итогам сезона-2025/2026 РПЛ за 2.40.

Ставка 3: «Динамо» Москва займёт первое-третье место по итогам чемпионата России — 2025/2026 за 2.30.

Ставка 4: «Спартак» закончит сезон-2025/2026 РПЛ ниже третьего места за 2.15.

Ставка 5: ЦСКА займёт первое-четвёртое место по итогам чемпионата России — 2025/2026 за 1.70.