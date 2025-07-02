«ПСЖ» и «Реал» — фавориты КЧМ. Но они не встретятся в финале

На клубном чемпионате мира позади остался первый раунд плей-офф. На этой стадии борьбу завершили один из фаворитов — «Манчестер Сити» — и миланский «Интер», которого если не относили к числу главных претендентов, то точно считали тёмной лошадкой. Букмекеры обновили ставки на чемпионство, разбираем новые расклады.

Фаворит номер один остаётся прежним — «ПСЖ». На действующего победителя Лиги чемпионов можно поставить с коэффициентом 3.40. Парижане безо всяких проблем разобрались с Лионелем Месси и компанией в 1/8 финала. Очевидно, что на этом турнире команда Луиса Энрике ещё не включала форсированный режим. Даже в проигранном матче с «Ботафого» парижане прекрасно отдавали себе отчёт, что выход в плей-офф никуда не денется.

Другой вопрос, что сетка у «ПСЖ» самая что ни на есть убийственная. В 1/4 финала команда Матвея Сафонова сыграет с «Баварией» (коэффициент на чемпионство — 7.00). Мюнхенцы в своей встрече плей-офф разобрались с «Фламенго» (4:2). И где гарантия, что в одной отдельно взятой игре мюнхенцы не смогут обыграть фаворита? Пока всех козырей команда Венсана Компани тоже не показала. Поражение от «Бенфики» — это ротация состава. Так что в этой паре не всё так однозначно. Пока же на проход парижан дают котировку 1.67, а на немецкий клуб — 2.20.

Шансы мадридского «Реала» оценили в 3.80. Команда Хаби Алонсо выглядит пусть не слишком уверенно, позволяет соперникам создавать моменты, однако реализует свои шансы куда увереннее. Вот и с «Ювентусом» в 1/8 финала так вышло. Понятно, что идёт процесс притирки, что много травмированных (которые, кстати, начинают возвращаться и могут где-то помочь на решающих этапах), но результат пока есть. В четвертьфинале «Королевский клуб» сразится с «Боруссией» (28.00), которая выглядит совсем неуверенно. А вот если получится пройти «шмелей», то дальше у «Реала» по курсу победитель пары «ПСЖ» — «Бавария». Фавориты собрались в одной части сетки. В противостоянии с «Боруссией» же дают 1.33 на проход «Реала», а на немцев — 3.10.

На лондонский «Челси» можно поставить за 5.70. «Аристократы» — в другой части сетки относительно других европейских грандов, так что их шансы не так уж малы. С «Бенфикой» упустили победу в основное время, однако разобрали соперника в овертайме. Играть дальше — с «Палмейрасом» (14.00), который в бразильской дуэли оказался сильнее «Ботафого». И здесь «Челси» будет фаворитом. Всё-таки «Палмейрас» хоть и вышел из своей группы с первого места, но победил только «Аль-Ахли». С «Ботафого» пришлось играть овертайм, а обойма у лондонцев явно шире. Так что всё говорит за то, что англичане победят. Коэффициент на их проход в полуфинал — 1.54, а на бразильцев — 2.50.

В ещё одном четвертьфинале сыграют команды, которые прошли 1/8 финала в статусе андердогов — «Аль-Хиляль» (13.00 на итоговый успех) и «Флуминенсе» (15.00). Однако обольщаться им рано. Клуб из Саудовской Аравии мог уступать 0:3 после первого тайма — «Ман Сити» подвела реализация. Бразильцы же забили быстрый гол «Интеру», а дальше оборонялись, подловив итальянцев в самом конце встречи. Но вполне могли и пропустить, можно сказать, что «Интеру» не повезло. Тем не менее и те и другие заслуженно прошли дальше. В очной встрече пока аналитики чуть больше верят в клуб из Азии — 1.80 на 2.00. Сетка позволяет побороться этим клубам за финал, уникальная возможность. Этот матч будет от ножа!

Как видите, в фаворитах — европейцы, однако они практически все в одной части сетки. И это делает турнир максимально непредсказуемым!