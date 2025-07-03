Будет сложно, но россиянин сможет. Рублёв — Маннарино: прогноз на матч Уимблдона

Открытый чемпионат Великобритании по теннису продолжается. В пятницу, 4 июля, на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне состоится матч третьего круга Уимблдона Андрей Рублёв — Адриан Маннарино. Начало — не ранее 13:00 мск. Легендарный турнир продолжается, болеем за наших спортсменов.

Коэффициенты на матч Андрей Рублёв — Адриан Маннарино 4 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение российскому теннисисту. Сделать ставку на победу Андрея Рублёва предлагается с коэффициентом 1.32, что приблизительно составляет 75% вероятности. Победа Адриана Маннарино оценивается коэффициентом 3.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют достаточно напряжённый и затяжной матч. Тотал больше 3.5 сета представлен в букмекерской линии с коэффициентом 1.50, а тотал меньше 3.5 сета — с коэффициентом 2.48. Если общий тотал превысит 38 геймов, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч третьего круга Уимблдона Рублёв — Маннарино (04.07.2025)

В принципе, оно примерно так и получается. Андрей Рублёв — явный фаворит предстоящего матча. Во-первых, занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге. Разница в классе прямо сейчас между соперниками существенная. Во-вторых, в последнее время он чаще доходит до более серьёзных стадий на больших турнирах. После сенсационного вылета Даниила Медведева именно на Андрея вся надежда.

На «Ролан Гаррос» россиянин дошёл до четвёртого круга, где уступил будущему финалисту Яннику Синнеру. А на турнире до этого, в Гамбурге, и вовсе добрался до матча за титул. На Уимблдоне-2025 Рублёв уже справился с двумя соперниками. Сперва разобрался с сербом Ласло Джере, а затем одержал победу над Ллойдом Харрисом из Южной Африки.

Примечательно, что в каждом случае требовалось четыре партии. Сам Рублёв отметил общие изменения в теннисе — уровень поднялся, поскольку многие научились хорошо подавать. Сложнее стало всем. Отсюда и многие сенсационные вылеты лидеров на ранних стадиях. Вот и с Адрианом Маннарино в предстоящем матче российскому спортсмену просто не будет.

Маннарино — французский теннисист, который сейчас располагается на 123-й строчке в рейтинге. Ему уже 37 лет, и прежде всего это опыт. За свою карьеру Адриан побывал в разных ситуациях, а потому его сложно чем-то удивить. В то же время годы берут своё. В первом круге получилось обыграть австралийца Кристофера О'Коннелла, а во втором досталось соотечественнику Валентену Руае.

Однако Адриан Маннарино начал выступление на Уимблдоне-2025 с квалификации и провёл суммарно пять матчей. Для такого возрастного теннисиста это достаточно большая нагрузка, и она непременно скажется в матче с сильным соперником. Андрей Рублёв должен побеждать, как это было уже не раз в очных встречах. Только вот легко ему не будет однозначно.

Ставка: Рублёв победит Маннарино + тотал больше 37.5 гейма за 2.55.