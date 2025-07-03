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Андрей Рублёв — Адриан Маннарино, 4 июля, смотреть онлайн, прогноз на матч, Уимблдон-2025, во сколько начало, теннис

Будет сложно, но россиянин сможет. Рублёв — Маннарино: прогноз на матч Уимблдона
Алексей Анисимов
Рублёв — Маннарино: прогноз на матч
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Против соперника возраст и график.

Открытый чемпионат Великобритании по теннису продолжается. В пятницу, 4 июля, на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне состоится матч третьего круга Уимблдона Андрей Рублёв — Адриан Маннарино. Начало — не ранее 13:00 мск. Легендарный турнир продолжается, болеем за наших спортсменов.

Коэффициенты на матч Андрей Рублёв — Адриан Маннарино 4 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение российскому теннисисту. Сделать ставку на победу Андрея Рублёва предлагается с коэффициентом 1.32, что приблизительно составляет 75% вероятности. Победа Адриана Маннарино оценивается коэффициентом 3.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют достаточно напряжённый и затяжной матч. Тотал больше 3.5 сета представлен в букмекерской линии с коэффициентом 1.50, а тотал меньше 3.5 сета — с коэффициентом 2.48. Если общий тотал превысит 38 геймов, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч третьего круга Уимблдона Рублёв — Маннарино (04.07.2025)

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:00 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адриан Маннарино
123
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

В принципе, оно примерно так и получается. Андрей Рублёв — явный фаворит предстоящего матча. Во-первых, занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге. Разница в классе прямо сейчас между соперниками существенная. Во-вторых, в последнее время он чаще доходит до более серьёзных стадий на больших турнирах. После сенсационного вылета Даниила Медведева именно на Андрея вся надежда.

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На «Ролан Гаррос» россиянин дошёл до четвёртого круга, где уступил будущему финалисту Яннику Синнеру. А на турнире до этого, в Гамбурге, и вовсе добрался до матча за титул. На Уимблдоне-2025 Рублёв уже справился с двумя соперниками. Сперва разобрался с сербом Ласло Джере, а затем одержал победу над Ллойдом Харрисом из Южной Африки.

Примечательно, что в каждом случае требовалось четыре партии. Сам Рублёв отметил общие изменения в теннисе — уровень поднялся, поскольку многие научились хорошо подавать. Сложнее стало всем. Отсюда и многие сенсационные вылеты лидеров на ранних стадиях. Вот и с Адрианом Маннарино в предстоящем матче российскому спортсмену просто не будет.

Маннарино — французский теннисист, который сейчас располагается на 123-й строчке в рейтинге. Ему уже 37 лет, и прежде всего это опыт. За свою карьеру Адриан побывал в разных ситуациях, а потому его сложно чем-то удивить. В то же время годы берут своё. В первом круге получилось обыграть австралийца Кристофера О'Коннелла, а во втором досталось соотечественнику Валентену Руае.

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Однако Адриан Маннарино начал выступление на Уимблдоне-2025 с квалификации и провёл суммарно пять матчей. Для такого возрастного теннисиста это достаточно большая нагрузка, и она непременно скажется в матче с сильным соперником. Андрей Рублёв должен побеждать, как это было уже не раз в очных встречах. Только вот легко ему не будет однозначно.

Ставка: Рублёв победит Маннарино + тотал больше 37.5 гейма за 2.55.

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