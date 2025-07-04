Месть от Индзаги и трудности для «Челси»: экспресс на 1/4 финала КЧМ-2025

Клубный чемпионат мира по футболу в США уже близок к завершению, клубы добрались до 1/4 финала. С 4 на 5 июля состоятся две встречи: «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» и «Палмейрас» — «Челси». Пары неожиданные для многих, но тем интереснее.

Прогноз на матч «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»

Нас ожидает игра между командами, которые в 1/8 финала КЧМ-2025 совершили настоящие сенсации. В них мало кто верил, однако это не помешало обыграть сильнейшие европейские команды. Теперь они поспорят друг с другом за выход в полуфинал и выложатся на полную.

«Флуминенсе» уверенно победил «Интер» со счётом 2:0. Подопечные Ренато Гаушо забили быстрый гол на третьей минуте, но не сели в глубокую оборону, а играли на равных с миланцами и забили второй. «Аль-Хиляль» тоже творит магию на клубном чемпионате мира. Незадолго до старта турнира новым главным тренером стал Симоне Индзаги, бывшую команду которого как раз и обыграл «Флуминенсе». Вот и дополнительный повод отомстить.

Однако тут ещё дело в силе самого «Аль-Хиляля». Саудовский клуб одержал победу в матче 1/8 финала с «Манчестер Сити» — 4:3 (д. вр.). А эта рыбка покрупнее, чем «Интер». Предлагаем поставить на проход подопечных Симоне Индзаги. Во-первых, всё-таки команда у соперников возрастная. Во-вторых, лидеры атаки «Аль-Хиляля» — это бразильцы, которых не напугать крепкой защитой соотечественников.

Прогноз на матч «Палмейрас» — «Челси».

«Палмейрас» и «Челси» провели непростые матчи в 1/8 финала КЧМ-2025. Им потребовалось больше времени, чтобы одержать победу. У команд эта встреча не первая. В 2022 году в финале клубного чемпионата мира «аристократы» после дополнительного времени обыграли зелёно-белых — 2:1 (д. вр.). Состоится реванш или будет ремейк?

Коул Палмер, Николас Джексон, Лиам Делап, Кристофер Нкунку, Педру Нету — звёзд «синих» можно перечислять долго, однако именно от этих футболистов исходит наибольшая угроза. Впрочем, «Палмейрас» не из тех, кого можно запугать именами. «Интер Майами» с Суаресом и Месси уже пытались, но не получилось. Тогда встреча завершилась со счётом 2:2.

Игроки «Палмейраса» вряд ли покажут столь результативный футбол, учитывая атакующую мощь соперника. Однако какой бы плотной ни была их защита, таланты из Лондона забьют. При этом бразильцам придётся отвечать. Учитывая нестабильность легендарного клуба из Англии, шансы забить будут. Ждём голы в обе стороны.

Экспресс на 1/4 финала КЧМ 4 июля 2025 года

Ставка 1: «Аль-Хиляль» пройдёт в 1/2 финала КЧМ-2025 за 1.80.

«Аль-Хиляль» пройдёт в 1/2 финала КЧМ-2025 за 1.80. Ставка 2: обе забьют в матче «Палмейрас» — «Челси» за 2.00.

Общий коэффициент: 1.80 х 2.00 = 3.60.