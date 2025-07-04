«Динамо» и Карпин против «Партизана», Марко Ройс тонет в МЛС: экспресс на футбол

На что ещё поставить, кроме клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира в США продолжается, но не только этим интересен игровой день 4 июля. Сегодня в Москве пройдёт матч 2-го тура Братского кубка «Динамо» Москва — «Партизан», а в МЛС в ночь на 5 июля сыграет свой матч «Лос-Анджелес Гэлакси», цвета которого защищает Марко Ройс.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Партизан»

Вообще, удивительно, что букмекеры дают столь высокий коэффициент на победу московского «Динамо». Столичный клуб назначил главным тренером Валерия Карпина и смотрится очень бодро. В дебютном матче была разгромлена медийная команда 2Drots со счётом 3:0, а во встрече 1-го тура Братского кубка досталось белградскому ОФК — 4:0. Причём абсолютно по делу.

Понятно, что до старта сезона ждать идеального выступления от футболистов не стоит. Но уже сейчас видно, что игра московского клуба выглядят целостно. Теперь же футболисты снова выступят на домашнем стадионе, то есть в привычной обстановке. Плюс с каждой тренировкой и игрой физические кондиции лучше. Всё больше понятны требования нового тренерского штаба. Какие могут быть проблемы?

«Партизан», в свою очередь, готовится к квалификационным матчам в еврокубках. У себя дома белградцы потерпели поражение во встрече с московской «Родиной» из Первой лиги, а в 1-м туре Братского кубка получили 1:3 от московского ЦСКА. Есть все предпосылки, что сербы уступят и московскому «Динамо». Уже 10 июля белградцам лететь в гости к АЕКу в Ларнаку, травмы — последнее, что им нужно.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер Уайткэпс»

«Лос-Анджелес Гэлакси» прошлый сезон провёл здорово, но в нынешнем к нему есть большие вопросы. После двух десятков матчей клуб занимает последнюю строчку не только в Западной конференции, но и в сводной таблице МЛС, набрав всего девять очков. О плей-офф думать, конечно же, не приходится.

Причём команде иногда просто не везёт. Взять хотя бы майский матч со «Спортинг Канзас-Сити» (0:1). «Гэлакси» проиграли, хотя соперник не нанёс ни одного удара по воротам. Пропущенный мяч — автогол защитника. После того случая, кстати, нарисовалось поражение со счётом 0:7 от «Нью-Йорк Ред Буллз».

Помогать «Лос-Анджелесу» пытается Марко Ройс, перешедший из дортмундской «Боруссии». Забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 14 матчах. Но этого зачастую не хватает даже для ничейного результата. Уж очень много команда пропускает. А «Ванкувер Уайткэпс» — один из лидеров. Едва ли у него возникнут какие-либо проблемы здесь.

Экспресс на футбол 4 июля 2025 года

Ставка 1: победа московского «Динамо» в матче с «Партизаном» за 2.24.

победа московского «Динамо» в матче с «Партизаном» за 2.24. Ставка 2: победа «Ванкувер Уайткэпс» в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» за 2.60.

Общий коэффициент: 2.24 х 2.60 = 5.82.