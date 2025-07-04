Рублёв и Хачанов в третьем круге: экспресс на Уимблдон-2025

Открытый чемпионат Великобритании по теннису продолжается. На фоне разных сенсаций в третий круг Уимблдона вышли Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Сегодня, 4 июля, они проведут свои матчи и поборются за выход в следующую стадию. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч Андрей Рублёв — Адриан Маннарино

В принципе, оно примерно так и получается. Андрей Рублёв — явный фаворит предстоящего матча. Во-первых, он занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге. Разница в классе прямо сейчас между соперниками существенная. Во-вторых, в последнее время Андрей чаще доходит до более серьёзных стадий на больших турнирах. После сенсационного вылета Даниила Медведева именно на него вся надежда.

Маннарино — французский теннисист, который сейчас располагается на 123-й строчке в рейтинге. Ему уже 37 лет, и прежде всего это опыт. За свою карьеру Адриан побывал в разных ситуациях, а потому его сложно чем-то удивить. В то же время годы берут своё. В первом круге получилось обыграть австралийца Кристофера О'Коннелла, а во втором досталось соотечественнику Валентену Руае.

Однако Адриан Маннарино начал выступление на Уимблдоне-2025 с квалификации и провёл суммарно пять матчей. Для такого возрастного теннисиста это достаточно большая нагрузка, и она непременно скажется в матче с сильным соперником. Андрей Рублёв должен побеждать, как это было уже не раз в очных встречах. Только вот легко ему не будет однозначно.

Прогноз на матч Нуну Боржеш — Карен Хачанов

Карен Хачанов вместе с Андреем Рублёвым считается главной надеждой россиян в мужской сетке Уимблдона после вылета Даниила Медведева. Пока полёт нормальный. Хачанов справился с Маккензи Макдональдом и Синтаро Мочизуки и вышел в третий круг турнира.

Однако в последнем матче с японцем возникли сложности. После трёх сетов россиянин уступал 1:2. Пришлось брать себя в руки и добывать волевую победу. Встреча продлилась 3 часа 43 минуты и отняла много сил. Игра с новым соперником тоже рискует затянуться.

Нуну Боржеш довольно неплохо выглядел на травяных турнирах до Уимблдона, да и в Лондоне одержал уже две победы. Португалец занимает 37-ю строчку в рейтинге, и это не так уж далеко от Карена Хачанова. Определить победителя не возьмёмся, но увидеть затяжную игру будет логично.

Экспресс на матчи Уимблдона 4 июля 2025 года

Ставка 1: Рублёв победит Маннарино + тотал больше 37.5 гейма за 2.55.

Рублёв победит Маннарино + тотал больше 37.5 гейма за 2.55. Ставка 2: тотал больше 39.5 гейма в матче Боржеш — Хачанов за 1.87.

Общий коэффициент: 2.55 х 1.87 = 4.76.