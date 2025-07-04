«ПСЖ» — «Бавария». Ремейк или реванш?

5 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют «ПСЖ» и «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 19:00 мск. Вывеска тянет на финал, но судьба свела эти команды раньше.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Бавария» 5 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Баварии» оценили в 3.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 1/4 финала КЧМ-2025 «ПСЖ» — «Бавария» (05.07.2025)

Нас ожидает встреча двух гигантов европейского футбола в четвертьфинале КЧМ-2025. У «ПСЖ» и «Баварии» богатая история очных матчей, в которых преимущество на стороне мюнхенцев. Хотя букмекеры считают фаворитами парижан, баварцы побеждали их в сухую в последних четырёх играх.

Последний раз это случилось во время общего этапа Лиги чемпионов — 1:0. Бесспорно, с того момента «ПСЖ» стал значительно сильнее, ведь по итогам он выиграл турнир. Но недооценивать «Баварию» точно не следует. Этот соперник считается крайне неудобным для парижан.

Красно-синие во время группового этапа потерпели одно поражение — во встрече с «Ботафого» (0:1). Значит, их можно побеждать, если правильно настроиться и не бояться. Бразильский клуб был единственным на пути «ПСЖ» на КЧМ-2025, кто умеет хорошо и качественно обороняться.

С остальными соперниками парижане уверенно справились. Обыграли «Атлетико» (4:0) и «Сиэтл Саундерс» (2:0), а в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 разгромили «Интер Майами» (4:0). Как сказал экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, команда Месси на фоне парижан была похожа на клуб Медиалиги.

С этим трудно поспорить. «ПСЖ» мог забивать больше четырёх мячей, но, видимо, не был настроен обижать Месси. Аргентинец был расстроен игрой своего клуба. Хотя «Интер Майами» всегда вытаскивает матчи только на индивидуальном мастерстве Лионеля и Луиса Суареса. В защите — проходной двор. Особенно для таких команд, как «ПСЖ».

20-летний Жоау Невеш оформил в игре с «цаплями» дубль, и это случилось впервые в его карьере. По именам парижане выглядят очень грозными. Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола, Дезире Дуэ — это всё молодые таланты, которые не насытились футболом. Но у Венсана Компани состав ничуть не слабее.

«Бавария» легко обыграла своих соперников на КЧМ-2025, за исключением «Бенфики» (0:1). Во встрече с «орлами» главный тренер мюнхенцев провёл глубокую ротацию, потому что тратить силы основных футболистов ради первого места в группе не было смысла. Команде всё равно, с кем играть в плей-офф.

Баварцы победили в матче с «Окленд Сити» со счётом 10:0 и обыграли «Бока Хуниорс» – 2:1. В 1/8 финала они выиграли у «Фламенго» — 4:2. Бразильский клуб растерялся под их натиском. Не выглядел хуже по статистике, но по игре допускал серьёзные ошибки, в том числе забил в свои ворота.

Героем встречи стал Гарри Кейн, оформивший дубль. Перед игрой с «ПСЖ» он вспомнил прошлый очный матч и отметил, что мюнхенцы могут победить любого, если проведут игру на высоком уровне. Сомневаться в настрое не приходится. Многие футболисты перед четвертьфиналом вспомнили прошлую победу в матче с парижанами, они выйдут на поле уверенными в своих силах.

Нас ждёт игра двух топовых клубов. В качестве ставки предлагаем взять проход «Баварии» с коэффициентом 2.17. «ПСЖ» — свежая и быстрая команда, а победа в Лиге чемпионов дала ей положительный импульс на КЧМ-2025. Однако мюнхенский клуб демонстрирует впечатляющую форму в США и очень агрессивен в атаке. Венсан Компани помнит, как нужно обыгрывать парижан и использует свои козыри снова.

Ставка: проход «Баварии» в 1/2 финала КЧМ-2025 за 2.17.