Семейная драма на КЧМ! Джуд Беллингем отправит клуб младшего брата домой

5 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 23:00 мск. Обе команды до сих пор идут без поражений, но дальше пройдёт только одна из них.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Боруссия» Д 5 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.62, а шансы «Боруссии» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мадридцев за 8.50.

Прогноз на матч 1/4 финала КЧМ-2025 «Реал» — «Боруссия» (05.07.2025)

Хаби Алонсо хватило времени перед стартом КЧМ-2025, чтобы понять свою новую команду и даже отучить её от привычек времён Карло Анчелотти. Не каждый справится с такой задачей, однако у бывшего тренера «Байера» получилось. «Реал» не проиграл ни одного матча в США.

Единственная ничья была во встрече 1-го тура группового этапа с «Аль-Хилялем» (1:1), но это простительно. Симоне Индзаги вывел саудовцев на новый уровень, и они даже выбили «Манчестер Сити» с КЧМ-2025. В остальных же матчах мадридцы уверенно побеждали.

Удалось обыграть «Пачуку» (3:1) и «Ред Булл Зальцбург» (3:0), а во встрече 1/8 финала «сливочные» победили «Ювентус» (1:0). Скромно, но туринцы достойно держались. Единственный гол забил Гонсало Торрес с передачи новичка «Реала» Трента Александер-Арнольда на 54-й минуте.

Мадридцы контролировали ход матча, однако должны были забивать больше. С таким набором классных футболистов в атаке нанести 11 ударов в створ и забить всего один мяч… Даже Килиан Мбаппе вышел на поле. Нападающий оправился после заболевания, а потому почти наверняка окажется в стартовом составе в матче четвертьфинала КЧМ-2025.

Дортмундская «Боруссия» тоже до сих пор не знает поражений. Она стартовала с ничьей во встрече с «Флуминенсе» (0:0), но потом набрала ход и обыграла «Мамелоди Сандаунз» (4:3) с «Ульсан Хёндэ» (1:0). В матче 1/8 финала подопечные Нико Ковача выиграли у «Монтеррея» (2:1).

Соперник был серьёзным, ведь тренером мексиканского клуба является ученик Гвардиолы, а в составе, кроме знаменитого Серхио Рамоса, хватает других опытных игроков. В первом тайме чёрно-жёлтые хорошо играли в атаке, и Гирасси оформил дубль. Как сказал нападающий позже, он должен был забивать минимум три, однако главное — победа.

Но во втором тайме «Боруссия» была вынуждена терпеть и защищаться, потому что «Монтеррей» оказывал огромное давление. Сработала стратегия Нико Ковача, ведь именно при нём рискующий клуб научился быть осторожным и надёжным в защите. Он нанёс за весь матч три удара в створ и забил два мяча.

Нико Ковач считает предстоящую встречу с «Реалом» бонусом и хорошим вызовом для команды. Однако если его клубу было так тяжело с «Монтерреем», то как справиться с давлением «сливочных»? Ведь у футболистов мадридского клуба индивидуальное мастерство значительно выше!

Мы прогнозируем победу «Реала» через тотал больше 1.5 мяча за 1.90. Одного гола явно будет недостаточно, чтобы обыграть «Боруссию», у которой есть Серу Гирасси и новичок Джоб Беллингем. Англичанин очень быстро влился в коллектив, отдал результативную передачу и забил гол. Правда, в предстоящем матче он не сыграет из-за перебора жёлтых карточек.

Жаль. Было бы интересно посмотреть на Джоба против своего брата Джуда, выступающего за «Реал». Видимо, старший выйдет из этой заочной дуэли победителем. Можно вспомнить, как прошли две последние очные встречи. «Сливочные» в 2024-м выиграли Лигу чемпионов, в финале победив как раз дортмундцев со счётом 2:0.

А недавно в матче общего этапа Лиги чемпионов команды встретились снова. Ничего нового не произошло — «галактикос» разгромили чёрно-жёлтых со счётом 5:2. Рановато Нико Ковачу побеждать таких соперников. Вроде появился порядок в защите, однако «Мамелоди Сандаунз» и «Монтеррей» находили путь к воротам. А здесь — совсем другой уровень. Да ещё и Джоба не будет.

Ставка: победа «Реала» в матче с «Боруссией» + тотал больше 1.5 мяча за 1.90.