ЦСКА — ОФК Белград. Фабио Челестини на правильном пути

Так и Суперкубок России у «Краснодара» можно выиграть!

5 июля 2025 года в матче Братского кубка сыграют московский ЦСКА и белградский ОФК. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:00 мск. Настолько ли простая игра ждёт команду Фабио Челестини?

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — ОФК Белград 5 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.13, а шансы белградского ОФК оценили в 17.00. Ничья идёт с коэффициентом 7.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу армейцев за 6.50.

Прогноз на матч 2-го тура Братского кубка ЦСКА — ОФК Белград (05.07.2025)

В сторону нового тренера ЦСКА Фабио Челестини продолжают бросать косые взгляды и острые словечки, но это будет только мотивировать наставника. Его победу с «Базелем» в чемпионате Швейцарии и Кубке обесценивают тем, что первенство в этой стране не входит в число топовых.

Однако конкуренция там ничуть не хуже, чем в РПЛ. Челестини сразу продемонстрировал, как армейцы станут играть при нём. Сначала они разгромили «Амкал» (4:0). Встреча с клубом из Медиалиги стала идеальным знакомством с командой, её слабыми и сильными сторонами, а также подошла для экспериментов.

Зато не мог не понравиться болельщикам прошлый матч с «Партизаном» (3:1) в Братском кубке. Красно-синие продемонстрировали яркий футбол, с первых минут использовали прессинг, однако сказывалась усталость из-за сборов. Челестини дал понять, что хочет довести эту идею до автоматизма. Во втором тайме команда ему понравилась больше, чем в первом.

Голы за ЦСКА забили 19-летние Кирилл Глебов и Матвей Кисляк, а также бразилец Аллерандро. Очень хорошо, что армейцам не нужны футболисты большого масштаба, чтобы демонстрировать атакующий футбол. Это определённый прогресс. Очень верится, что с каждой новой встречей будет только лучше.

Челестини требует от своих футболистов больших скоростей, которых в прошлом матче, по его мнению, не хватало. Но именно поэтому на первый план будут выходить молодые российские футболисты — свежие и заряженные. Главный тренер уже успел отметить Матвея Кисляка, который продолжает прогрессировать.

Встреча с ОФК не должна доставить больших хлопот армейцам. Соперник провёл далеко не лучший сезон в чемпионате Сербии, и у него большие проблемы с обороной. В последних пяти матчах первенства белградцы пропустили 13 мячей. Предсезонную подготовку они начали с нулевой ничьей с «Сутьеской», однако гордиться нечем.

А вот Братский кубок стартовал для белградской команды с разгромного поражения во встрече с московским «Динамо» (0:4). Она толком ничего не продемонстрировала. Команде многому предстоит научиться, окрепнуть и выстроить надёжную оборону. Будет сложно быстро прийти в себя после такого поражения.

ЦСКА же, наоборот, поймал кураж. Футболисты начинают понимать, чего хочет от них Фабио Челестини. Если они так же, как в прошлом матче с «Партизаном», включат прессинг, будут быстрее развивать атаки и продемонстрируют активный футбол, тогда ещё одного разгрома не избежать. Предлагаем поставить на победу ЦСКА через тотал больше 3.5 мяча за 2.18.

Ставка: победа ЦСКА в матче с ОФК + тотал больше 3.5 мяча за 2.18.