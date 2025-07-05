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ПСЖ — Бавария: прогноз и ставка на матч 5 июля, где смотреть, прямая трансляция, какой канал, время начала, составы, голы, счёт

«ПСЖ» — «Бавария» и «Реал» — «Боруссия» Дортмунд: экспресс на КЧМ-2025
Максим Ермаков
Экспресс на клубный ЧМ 5 июля 2025 года
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Самое интересное только начинается.

Сегодня, 5 июля, пройдут некоторые матчи 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу в США. Сетка крайне интересная. «ПСЖ» сыграет с «Баварией», а мадридскому «Реалу» в соперники досталась дортмундская «Боруссия». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария»

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нас ожидает встреча двух гигантов европейского футбола в четвертьфинале КЧМ-2025. У «ПСЖ» и «Баварии» богатая история очных матчей, в которых преимущество на стороне мюнхенцев. Хотя букмекеры считают фаворитами парижан, баварцы побеждали их всухую в последних четырёх играх.

Последний раз это случилось во время общего этапа Лиги чемпионов — 1:0. Бесспорно, с того момента «ПСЖ» стал значительно сильнее, ведь в итоге он выиграл еврокубок. Но недооценивать «Баварию» точно не следует. Этот соперник считается крайне неудобным для парижан.

В качестве ставки даже предлагаем взять проход «Баварии» с коэффициентом 2.17. «ПСЖ» — свежая и быстрая команда, а победа в Лиге чемпионов дала ей положительный импульс на КЧМ-2025. Однако мюнхенский клуб демонстрирует впечатляющую форму в США и очень агрессивен в атаке. Венсан Компани помнит, как нужно обыгрывать парижан, и использует свои козыри снова.

Прогноз на матч «Реал» — «Боруссия» Дортмунд

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хаби Алонсо хватило времени перед стартом КЧМ-2025, чтобы понять свою новую команду и даже отучить её от привычек Карло Анчелотти. Не каждый справится с такой задачей, но у бывшего тренера «Байера» получилось. «Реал» не проиграл ни одного матча в США.

У дортмундской «Боруссии» тоже до сих пор нет поражений. Она стартовала с ничьей во встрече с «Флуминенсе» (0:0), однако потом набрала ход и обыграла «Мамелоди Сандаунз» (4:3) с «Ульсан Хёндэ» (1:0). Нико Ковач считает предстоящую встречу с «Реалом» бонусом и хорошим вызовом для команды.

Мы прогнозируем победу «Реала» через тотал больше 1.5 мяча за 1.90. Одного гола явно будет недостаточно, чтобы обыграть «Боруссию», у которой есть Серу Гирасси и новичок Джоб Беллингем. Англичанин очень быстро влился в коллектив, отдал результативную передачу и забил гол. Впрочем, раз с «Монтерреем» у дортмундцев были проблемы, то на таком уровне едва ли справятся.

Экспресс на клубный чемпионат мира 5 июля 2025 года

  • Ставка 1: проход «Баварии» в 1/2 финала КЧМ-2025 за 2.17.
  • Ставка 2: победа «Реала» в матче с «Боруссией» + тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

Общий коэффициент: 2.17 х 1.90 = 4.12.

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