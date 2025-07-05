ЦСКА готовится к матчу за Суперкубок России: экспресс на футбол

А как дела у Алексея Миранчука в МЛС?

Сегодня, 5 июля, помимо матчей 1/4 финала клубного чемпионата мира в США, есть и другие любопытные футбольные встречи. Например, московский ЦСКА во 2-м туре Братского кубка сыграет с белградским ОФК. Он готовится к встрече за Суперкубок России с «Краснодаром». А в ночь на 6 июля пройдёт матч МЛС с участием Алексея Миранчука. Интересно, как у него там дела? Разбираемся и составляем экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — ОФК Белград

В сторону нового тренера ЦСКА Фабио Челестини продолжают бросать косые взгляды и острые словечки, но это будет только мотивировать наставника. Он сразу продемонстрировал, как армейцы станут играть при нём. Сначала разгромили «Амкал» (4:0), а затем обыграли «Партизан» (3:1) в Братском кубке. Красно-синие продемонстрировали яркий футбол, с первых минут использовали прессинг, несмотря на отсутствие свежести.

Встреча с ОФК не должна доставить больших хлопот армейцам. Соперник провёл далеко не лучший сезон в чемпионате Сербии, и у него большие проблемы с обороной. В последних пяти матчах первенства белградцы пропустили 13 мячей. Предсезонную подготовку они начали с нулевой ничьей с «Сутьеской», однако гордиться нечем.

Братский кубок стартовал для белградской команды с разгромного поражения во встрече с московским «Динамо» (0:4). ЦСКА же, наоборот, поймал кураж. Футболисты начинают понимать, чего хочет от них Фабио Челестини. Предлагаем поставить на победу ЦСКА через тотал больше 3.5 мяча за 2.18.

Прогноз на матч «Ди-Си Юнайтед» — «Атланта Юнайтед»

После яркой волевой победы в матче с «Орландо Сити» (3:2), когда один из голов забил Алексей Миранчук, команда россиянина забарахлила. «Атланта Юнайтед» потерпела три поражения подряд с общим счётом 1:9. Менее надёжной стала оборона, ухудшилась реализация.

Дело здесь в гостевом факторе. Все эти встречи «Атланта Юнайтед» провела на выезде. А в двух домашних матчах до того одержала результативные победы. С «Ди-Си Юнайтед» тоже предстоит сыграть в гостях, однако есть реальные шансы избежать поражения.

«Ди-Си Юнайтед» тоже барахлит в нынешнем сезоне. Три последние встречи тоже проиграл, в одном из случаев — со счётом 1:7! Это отличная возможность для Миранчука и его партнёров поправить результативность и прервать серию поражений. Хотя понятно, что на победу рассчитывать будет сложно, ведь соперник тоже будет стремиться набрать очки.

Экспресс на футбол 5 июля 2025 года

Ставка 1: победа ЦСКА в матче с ОФК + тотал больше 3.5 мяча за 2.18.

победа ЦСКА в матче с ОФК + тотал больше 3.5 мяча за 2.18. Ставка 2: обе забьют + ничья в матче «Ди-Си Юнайтед» — «Атланта Юнайтед» за 4.00.

Общий коэффициент: 2.18 х 4.00 = 8.72.