Мирра Андреева и Людмила Самсонова в борьбе за 1/8 финала: экспресс на Уимблдон-2025

Открытый чемпионат Великобритании по теннису продолжается. Сегодня, 5 июля, пройдут некоторые матчи третьего круга. Следим за российскими спортсменками, которые пытаются пройти в 1/8 финала Уимблдона. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч Мирра Андреева — Хейли Баптист

Мирра Андреева внешне легко пробралась в третий круг Уимблдона-2025. Особенно на фоне неудачи в прошлом году. На этот раз она уже одержала две победы, причём в обоих случаях — со счётом 2:0 по партиям. Однако лёгкой прогулкой этот путь точно назвать не получится.

Россиянка справилась с 86-й ракеткой мира Маяр Шериф и с 63-й ракеткой мира Лючией Бронцетти. В последнем случае всё началось с уверенной победы в сете со счётом 6:1, но во второй партии пришлось попотеть — 7:6 (7:4). Пока что у спортсменки из России всё идёт по восходящей.

Теперь предстоит встретиться Хейли Баптист, которая занимает 55-ю позицию рейтинга. Это тоже молодая теннисистка из США, которая по дороге успела победить опытную Сорану Кырстю. В матче с американкой у Мирры должны быть неплохие шансы, поскольку та очень плохо себя показала на травяных турнирах перед Уимблдоном. То есть прогнозируем победу россиянки, но встреча затянется.

Прогноз на матч Дарья Касаткина — Людмила Самсонова

Когда Дарья Касаткина представляла Россию, результаты её выступлений будто были лучше. На «Ролан Гаррос» она, конечно, дошла до четвёртого круга. Однако на трёх травяных турнирах перед Уимблдоном-2025 не могла преодолеть даже первых соперниц.

Вероятно, в том числе из-за этого букмекеры не видят в нынешней австралийской теннисистке фаворита предстоящего матча. Хотя дело здесь ещё и в Людмиле Самсоновой. Россиянка дошла до финала чемпионата Росмалена в парном разряде и до полуфинала Открытого чемпионата Германии в Берлине в одиночном разряде.

На самом Уимблдоне Самсонова словно не замечает соперниц — Майю Джойнт (6:3, 6:2) и Юлию Стародубцеву (6:2, 6:1) она разгромила. Теперь пришла очередь Касаткиной. Конечно, обыграть Дарью с похожим счётом будет тяжело, однако рассчитывать на победу в целом можно. В прошлой очной встрече победила как раз Людмила.

Экспресс на матчи третьего круга Уимблдона 5 июля 2025 года

Ставка 1: Андреева обыграет Баптист + тотал больше 19.5 гейма за 2.00.

Андреева обыграет Баптист + тотал больше 19.5 гейма за 2.00. Ставка 2: Самсонова обыграет Касаткину + тотал больше 19.5 гейма за 2.18.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.18 = 4.36.