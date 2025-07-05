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Андреева — Баптист, Касаткина — Самсонова, прогноз на матч, смотреть онлайн, во сколько, счёт, Уимблдон, результаты, трансляция

Мирра Андреева и Людмила Самсонова в борьбе за 1/8 финала: экспресс на Уимблдон-2025
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи Уимблдона 5 июля 2025 года
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Болеем за российских теннисисток.

Открытый чемпионат Великобритании по теннису продолжается. Сегодня, 5 июля, пройдут некоторые матчи третьего круга. Следим за российскими спортсменками, которые пытаются пройти в 1/8 финала Уимблдона. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч Мирра Андреева — Хейли Баптист

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Хейли Баптист
55
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Мирра Андреева внешне легко пробралась в третий круг Уимблдона-2025. Особенно на фоне неудачи в прошлом году. На этот раз она уже одержала две победы, причём в обоих случаях — со счётом 2:0 по партиям. Однако лёгкой прогулкой этот путь точно назвать не получится.

Россиянка справилась с 86-й ракеткой мира Маяр Шериф и с 63-й ракеткой мира Лючией Бронцетти. В последнем случае всё началось с уверенной победы в сете со счётом 6:1, но во второй партии пришлось попотеть — 7:6 (7:4). Пока что у спортсменки из России всё идёт по восходящей.

Теперь предстоит встретиться Хейли Баптист, которая занимает 55-ю позицию рейтинга. Это тоже молодая теннисистка из США, которая по дороге успела победить опытную Сорану Кырстю. В матче с американкой у Мирры должны быть неплохие шансы, поскольку та очень плохо себя показала на травяных турнирах перед Уимблдоном. То есть прогнозируем победу россиянки, но встреча затянется.

Прогноз на матч Дарья Касаткина — Людмила Самсонова

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Когда Дарья Касаткина представляла Россию, результаты её выступлений будто были лучше. На «Ролан Гаррос» она, конечно, дошла до четвёртого круга. Однако на трёх травяных турнирах перед Уимблдоном-2025 не могла преодолеть даже первых соперниц.

Вероятно, в том числе из-за этого букмекеры не видят в нынешней австралийской теннисистке фаворита предстоящего матча. Хотя дело здесь ещё и в Людмиле Самсоновой. Россиянка дошла до финала чемпионата Росмалена в парном разряде и до полуфинала Открытого чемпионата Германии в Берлине в одиночном разряде.

На самом Уимблдоне Самсонова словно не замечает соперниц — Майю Джойнт (6:3, 6:2) и Юлию Стародубцеву (6:2, 6:1) она разгромила. Теперь пришла очередь Касаткиной. Конечно, обыграть Дарью с похожим счётом будет тяжело, однако рассчитывать на победу в целом можно. В прошлой очной встрече победила как раз Людмила.

Экспресс на матчи третьего круга Уимблдона 5 июля 2025 года

  • Ставка 1: Андреева обыграет Баптист + тотал больше 19.5 гейма за 2.00.
  • Ставка 2: Самсонова обыграет Касаткину + тотал больше 19.5 гейма за 2.18.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.18 = 4.36.

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