«Зенит» проэкзаменует «Балтику» перед стартом РПЛ. Чего ждать от команды Талалаева?

6 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Зенит» и «Балтика». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск. В каком состоянии калининградцы возвращаются в Российскую Премьер-Лигу, оценит именно многократный чемпион России.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Балтика» 6 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.27, а шансы калининградской «Балтики» оценили в 11.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.24. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу петербургского клуба за 5.80.

Прогноз на товарищеский матч «Зенит» — «Балтика» (06.07.2025)

Продолжается подготовка российских клубов к началу нового сезона РПЛ. За это время важно не просто выйти на высокий уровень игры, но и экспериментировать с составом, задействовать новичков. «Зенит» делает определённые успехи как в товарищеских матчах, так и на трансферном рынке.

Вновь сине-бело-голубые устремлены к укреплению состава южноамериканскими футболистами. На днях команду пополнил левый защитник Роман Вега, выступавший за «Аргентинос Хуниорс». Сергей Семак рассчитывает, что аргентинец сможет принять участие уже в следующей встрече. На подходе и разрешение саги с переходом Жерсона из «Фламенго».

Но даже без крутых новичков «Зенит» успешно проходит предсезонную подготовку. Сине-бело-голубые в первой товарищеской встрече разгромили «Црвену Звезду» (3:0). Обыграть действующего чемпиона Сербии помогли дубль Луиса Энрике и гол Лусиано Гонду. По-прежнему результат делают легионеры, и их будет ещё больше к началу нового сезона.

Доказательство тому и минувший матч с махачкалинским «Динамо» (2:0). В первом тайме Сергей Семак задействовал состав, в который вошли в основном российские футболисты. Он завершился вничью со счётом 0:0. После перерыва на поле стали появляться легионеры, и пошла совсем другая игра. Вновь забил Лусиано Гонду, а установил окончательный счёт гол Педро.

Теперь «Зенит» ожидает встреча с победителем прошлого сезона Первой лиги «Балтикой». Очные матчи с калининградской командой никогда не получались простыми. Сине-бело-голубые хоть и одержали победу в последних четырёх играх, но с разницей в один-два мяча.

Калининградский клуб под руководством опытного Андрея Талалаева был очень бдителен и надёжен в обороне в минувшем сезоне Первой лиги. В 34 матчах команда пропустила всего лишь 18 мячей. Несомненно, с учётом того факта, что «Балтика» уступает многим соперникам из РПЛ по качеству состава, игра будет выстраиваться на защите.

На это указывает и недавний переход защитника Стефана Ковача. Калининградцы оказались очень активными на трансферном рынке. Правда, пока не все футболисты прибыли в расположение команды, однако уже подписаны контракты с боснийцем Элдаром Чивичем (из «Ференцвароша»), марокканцем Айманом Муридом, нигерийцами Тентоном Йенне и Чинонсо Оффором. Оба африканца — нападающие, и это очень интересно.

Некоторые уже прибыли в состав и смогут принять участие в предстоящей встрече, которая станет для «Балтики» второй в этом межсезонье. Первую она провела с «Шинником». Матч прошёл в формате двух таймов по 45 минут и одного 30-минутного. В основное время соперник выиграл со счётом 1:0, а после 120 минут команды решили потренировать пенальти, где калининградцы оказались сильнее — 4:2.

Предлагаем поставить на победу «Зенита» с разницей в два или три мяча с коэффициентом 2.03. Команда и вратарская бригада Сергея Семака и так классно провела прошлые встречи, а ещё должен вернуться после травмы Евгений Латышонок. Сине-бело-голубые уже успели окрепнуть, а вот «Балтику» ждёт ещё много работы. Новичкам потребуется немало времени на освоение.

Ставка: победа «Зенита» в матче с «Балтикой» с разницей в 2-3 мяча за 2.03.