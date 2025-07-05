Заболотный не станет терять время. Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

6 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 17:00 мск. Главная интрига — выйдет ли в стартовом составе Антон Заболотный и что покажет?

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 6 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Крыльев Советов» оценили в 6.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу московского клуба за 6.70.

Прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Крылья Советов» (06.07.2025)

Российские клубы продолжают готовиться к новому сезону, участвуя в товарищеских матчах. Кто-то уже показывает отличные результаты и меняется к лучшему, а «Спартак» — пока загадка. Недавно экс-игрок ЦСКА Антон Заболотный присоединился к красно-белым. Усиление это или нет — увидим позже.

Владимир Быстров отреагировал на трансфер — подписывая таких возрастных футболистов, московский клуб самоустраняется из чемпионской гонки. Действительно, если в прошлом сезоне у «Спартака» с Барко и Угальде был огромный потенциал, который не раскрыл Деян Станкович, тогда зачем что-то менять в атаке?

Оценить действия сербского тренера мы сможем тогда, когда начнётся новый сезон. Пока красно-белые провели только одну контрольную встречу. В Тарасовке они одолели «Торпедо» со счётом 3:1. Первый тайм по игре остался за автозаводцами, потому что Станкович задействовал резервный состав. Когда во втором вышли лидеры — всё изменилось.

Голами отметились Роман Зобнин, Маркиньос и Эсекьель Барко. Антон Заболотный уже тренируется с командой, и его дебют может состояться в предстоящей встрече. Угальде вряд ли успеет вернуться в расположение клуба. Он принимал участие в матчах за Коста-Рику в Золотом кубке КОНКАКАФ. Но даже без него необходимо побеждать во встрече с «Крыльями Советов», которые возглавил Магомед Адиев.

Последнее время карьера российского специалиста не складывается. Должность в самарском клубе — это новый вызов. Нужно оправдать доверие. Прошлый сезон под руководством Осинькина команда провела ужасно и заняла 10-е место. Впереди предстоит решить много проблем. В том числе определиться с заменой Ивана Сергеева.

Подопечные Магомеда Адиева тоже провели пока только одну товарищескую встречу, как и «Спартак». Они сыграли вничью с «КАМАЗом» — 1:1. И это довольно тревожный звоночек, ведь сравнять счёт им удалось лишь только благодаря пенальти.

Предлагаем поставить на победу красно-белых через тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент дают неплохой — 2.13. Команда Деяна Станковича должна легко разбираться с «Крыльями Советов», которые до сих пор не залатали дыры в обороне и пока не готовы к новому сезону.

«Спартак» должен выигрывать эту встречу на индивидуальном мастерстве таких футболистов, как Барко и Маркиньос. И, конечно же, ждём, что дебютирует Заболотный. Наверняка он сделает всё возможное, чтобы забить гол и положить конец всем разговорам о правильности его трансфера в «Спартак». Пусть даже и в товарищеской встрече.

Ставка: победа «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» + тотал больше 2.5 мяча за 2.13.