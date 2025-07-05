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Клёб де Фут Монреаль — Интер Майами: прогноз на матч 6 июля, онлайн-трансляция, ставки, во сколько начало, Лионель Месси, голы

Жизнь команды Месси после 0:4 от «ПСЖ» на КЧМ-2025. Прогноз на матч с «КФ Монреаль»
Алексей Анисимов
«Клёб де Фут Монреаль» — «Интер Майами»: прогноз
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Вернуться в режим победителя будет сложно.

Клубный чемпионат мира по футболу в США ещё идёт, но для некоторых участников он уже закончился. «Интер Майами», где выступает Лионель Месси, покинул турнир и возвращается к играм регулярного чемпионата США. В воскресенье, 6 июля, на стадионе «Сапуто» в Монреале (Канада) состоится матч МЛС «Клёб де Фут Монреаль» — «Интер Майами». Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

Коэффициенты на матч МЛС «Клёб де Фут Монреаль» — «Интер Майами» 6 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя небольшое предпочтение всё же отдают гостям. Сделать ставку на победу «Интер Майами» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Клёб де Фут Монреаль» оценивается в 3.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче МЛС. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, в то время как на тотал больше 2.5 мяча коэффициент составляет 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч МЛС «Клёб де Фут Монреаль» — «Интер Майами» (06.07.2025)

США — Major League Soccer . МЛС
06 июля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер Майами» трудно в чём-то упрекнуть по итогам выступления на домашнем клубном чемпионате мира по футболу. После трёх туров группового этапа проект Дэвида Бекхэма финишировал на второй строчке, не потерпев ни одного поражения и набрав пять очков. Самым сильным соперником перед стартом считался «Порту», но в итоге именитый португальский клуб остался позади.

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На первой стадии плей-офф команде из Майами попался «ПСЖ». Парижане недавно выиграли Лигу чемпионов, забив крепчайшему «Интеру» пять безответных мячей. Даже если ссылаться на усталость футболистов, логично было бы ожидать чего-то похожего и на этот раз. Собственно, «ПСЖ» обыграл «Интер Майами» со счётом 4:0. Главная интрига состояла в том, забьёт ли Лионель Месси бывшей команде.

Вообще, к Месси тоже претензий нет. Аргентинская звезда полностью оправдал возложенные на него надежды, показав лидерские качества. Во-первых, выступал на турнире с травмой. Во-вторых, забил важнейший гол во встрече с «Порту» (2:1), который в итоге стал победным и позволил выйти из группы. Классно себя показал и Луис Суарес, набравший «гол+пас» суммарно за эти четыре матча.

Если учитывать возраст ветеранов, а также желание Лионеля Месси подойти к чемпионату мира 2026 года без травм, будет логично, что главный тренер «Интер Майами» даст лидерам отдохнуть после клубного чемпионата мира. А потому ожидать уверенной победы в предстоящей встрече точно не стоит. Однако это далеко не единственная причина.

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«Клёб де Фут Монреаль» в этом сезоне очень нестабилен. На данный момент он замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. Однако недавно клуб добыл домашнюю победу, а потому наверняка будет окрылён. Кроме того, у «Интер Майами» даже при графике до КЧМ-2025 плохо получалось играть на выезде в МЛС. А здесь вообще предстоит лететь в Канаду. Так что мы рискнём и предположим сенсацию в этой встрече.

Ставка: «Интер Майами» проиграет «Клёб де Фут Монреаль» за 3.00.

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