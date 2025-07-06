«Зенит» — «Балтика» и «Спартак» — «Крылья Советов»: экспресс на матчи клубов РПЛ

Новый сезон Российской Премьер-Лиги не за горами. Участники активно готовятся и проводят товарищеские встречи. Сегодня следим за матчами «Зенит» — «Балтика» и «Спартак» — «Крылья Советов». Делаем прогнозы и собираем экспресс на игры представителей РПЛ.

Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

«Крылья Советов» возглавил Магомед Адиев. В последнее время карьера российского специалиста не складывается. Должность в самарском клубе — это новый вызов. Нужно оправдать доверие. Однако пока что получается далеко не всё. Понятно, что на результат товарищеских матчей надо обращать внимание в последнее время при подготовке к новому сезону, но 1:1 с «КАМАЗом» — тревожный звоночек.

Предлагаем с ходу поставить на победу «Спартака» через тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент дают неплохой — 2.13. Команда Деяна Станковича должна легко разбираться с «Крыльями Советов», которые до сих пор не залатали дыры в обороне, остались без сильного форварда после ухода Ивана Сергеева в «Динамо» и пока не готовы к новому сезону.

«Спартак» же должен выигрывать эту встречу на индивидуальном мастерстве таких футболистов, как Барко и Маркиньос. И, конечно же, ждём, что дебютирует Заболотный. Наверняка он сделает всё возможное, чтобы забить гол и положить конец всем разговорам о правильности его трансфера в «Спартак». Пусть даже и в товарищеской встрече.

Прогноз на матч «Зенит» — «Балтика»

Продолжается подготовка российских клубов к началу нового сезона РПЛ. За это время важно не просто выйти на высокий уровень игры, но и экспериментировать с составом, задействовать новичков. «Зенит» делает определённые успехи как в товарищеских матчах, так и на трансферном рынке. На днях команду пополнил левый защитник Роман Вега, выступавший за «Аргентинос Хуниорс», плюс решилась сага с Жерсоном из «Фламенго».

Но даже без крутых новичков «Зенит» успешно проходит предсезонную подготовку. Сине-бело-голубые в первой товарищеской встрече разгромили «Црвену Звезду» (3:0). Обыграть действующего чемпиона Сербии помогли дубль Луиса Энрике и гол Лусиано Гонду. По-прежнему результат делают легионеры, и их будет ещё больше к началу нового сезона. К слову, они сделали разницу в минувшем матче с махачкалинским «Динамо» (2:0).

Теперь «Зенит» ожидает встреча с победителем прошлого сезона Первой лиги «Балтикой». Очные матчи никогда не получались простыми, а здесь ещё и тренирует Андрей Талалаев. Впрочем, предлагаем поставить на победу «Зенита» с разницей в два или три мяча. Сине-бело-голубые уже успели окрепнуть, а вот «Балтику» ждёт ещё много работы. Особенно на фоне непонятного результата во встрече с «Шинником».

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Ставка: победа «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» + тотал больше 2.5 мяча за 2.13.

победа «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» + тотал больше 2.5 мяча за 2.13. Ставка: победа «Зенита» в матче с «Балтикой» с разницей в 2-3 мяча за 2.03.

Общий коэффициент: 2.13 х 2.03 = 4.32.