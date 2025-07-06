Рублёв гоняет Алькараса, Хачанов идёт в 1/4 финала: экспресс на Уимблдон-2025

Сегодня, 6 июля, в Лондоне пройдут некоторые матчи 1/8 финала Уимблдона-2025. Разумеется, наиболее интересны выступления российских спортсменов — Андрея Рублёва и Карена Хачанова. Тем более что Андрей встречается с Карлосом Алькарасом, а у Карена есть хорошие шансы на выход в следующий круг.

Прогноз на матч Андрей Рублёв — Карлос Алькарас

Разумеется, Андрею Рублёву не повезло с соперником. Несмотря на 22-летний возраст, Карлос Алькарас является одним из лучших теннисистов планеты прямо сейчас. С итальянцем Янником Синнером он спорит за первое место в рейтинге. Результаты говорят сами за себя.

Последний раз испанец не доходил до финала соревнования, когда выступал на мартовском Открытом чемпионате Майами. С тех пор он принял участие в пяти турнирах, четыре из которых выиграл. Очевидно, что в предстоящем матче с Андреем Рублёвым Карлос будет считаться фаворитом и почти наверняка одержит победу.

Однако разгрома ждать мы бы не стали. Россиянин показывает себя здорово на этом Уимблдоне. В последнем матче разгромил опытного Адриана Маннарино (7:5, 6:2, 6:3). Кроме того, у него в карьере есть победы над Алькарасом. Последняя из них случилась в 2024 году в 1/4 финала турнира в Мадриде. А потому забрать как минимум один сет у испанца Андрей сможет.

Прогноз на матч Карен Хачанов — Камиль Майхшак

Букмекеры считают Карена Хачанова фаворитом четвёртого круга Уимблдона. Во-первых, Карен довольно неплохо смотрелся на травяных турнирах до старта Открытого чемпионата Великобритании. В Галле даже добрался до полуфинала и навязал борьбу победившему в итоге Бублику.

Во-вторых, российский спортсмен, судя по всему, достаточно мотивирован. Начав на Уимблдоне с довольно простой победы над американцем Макдональдом, он провёл два пятисетовика с Синтаро Мочизуки и Нуну Боржешем. Португалец, к слову, был довольно близок по рейтингу, но Карен проявил характер.

Что касается Камиля Майхшака, то он пока что за пределами топ-100. Этот соперник умудрился пройти в первом круге Берреттини, а дальше встречался с оппонентами плюс-минус своего уровня. Встреча с Хачановым для польского спортсмена, конечно, испытание. Мы бы не ждали быстрого матча, однако шансы на победу у россиянина велики.

Экспресс на матчи Уимблдона 6 июля 2025 года

Ставка 1: победа Рублёва в матче с Алькарасом по сетам с форой (+2.5) за 1.84.

победа Рублёва в матче с Алькарасом по сетам с форой (+2.5) за 1.84. Ставка 2: победа Хачанова в матче с Майхшаком + тотал больше 37.5 гейма за 2.60.

Общий коэффициент: 1.84 х 2.60 = 4.78.