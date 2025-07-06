Карпин сделает «Динамо» лучшим клубом Москвы: сезон-2025/2026 в РПЛ

Новый сезон Российской Премьер-Лиги должен получиться непредсказуемым и интригующим. Особенно интересно будет наблюдать за московскими командами, которых в сезоне-2025/2026 будет сразу пять — «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо». Но какая из них окажется выше в таблице по итогам чемпионата России? Попробуем разобраться в котировках букмекеров.

У красно-белых ничего не получается

Букмекерские конторы считают, что лучшим клубом Москвы по итогам сезона-2025/2026 станет «Спартак». Поставить на это можно с коэффициентом 2.60. Однако пока что красно-белые не выглядят командой, которая сможет претендовать даже на место в тройке лучших.

Переход 34-летнего Антона Заболотного у многих не укладывается в голове. Владимир Быстров и Евгений Ловчев высказались с критикой про трансфер нападающего. Зато какая шумиха! Похоже, придётся смотреть по итогу сезона, удачный это был ход или всё-таки нет.

При этом к старту чемпионата РПЛ «Спартак» может не только лишиться своих лидеров Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде, но и не найти правого защитника. Из футболистов, которые отказали красно-белым этим летом, скоро можно будет составить большой список. Как тут претендовать на титул лучшего из Москвы?

Тренер сборной России идёт к успеху

Поставить на то, что «Динамо» станет лучшим московским клубом в Российской Премьер-Лиге, можно с коэффициентом 3.30. Здесь уже звучит заманчиво, ведь перспективы у бело-голубых неплохие. Команду возглавил Валерий Карпин и моментально принялся за работу.

Наставник сборной России сразу укрепил защиту Максимом Осипенко, а недавно было объявлено о трансфере нападающего Ивана Сергеева. Товарищеские матчи «Динамо» проводит отлично. По словам Карпина — может ещё лучше. Поэтому шансы обогнать другие клубы из Москвы у него высокие.

Фабио Челестини затормозит на старте

Ставки на то, что ЦСКА станет лучшим московским клубом по итогам следующего сезона РПЛ, принимают за 4.00. С учётом появления на тренерском мостике Фабио Челестини, не исключено ничего. Наставник уже победил в чемпионате Швейцарии и Кубке страны, а теперь планирует повторить свой триумф в России.

В минувшем сезоне РПЛ армейцы стали лучшим московским клубом, взяв бронзу первенства. Если они будут меняться в лучшую сторону, то смогут превзойти результат, которого добились при Марко Николиче. И не будем забывать, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.

«Локомотив» ставит на атаку

В «Локомотиве» собралось много талантливых российских футболистов, за игрой которых было приятно наблюдать в прошлом сезоне. В новом будет ещё интереснее, потому что конкуренция серьёзно возросла. Пришёл Николай Комличенко, хотя атака у железнодорожников и так насыщена.

Поставить на тот расклад, что подопечные Михаила Галактионова по итогам сезона-2025/2026 чемпионата России будут выше в таблице остальных московских клубов, можно с коэффициентом 8.00. Довольно рискованно, но удивить они всё-таки могут.

Автозаводцы не задержатся

«Торпедо» же пока обросло только слухами и скандалами. Старт нового сезона уже близок, а разговоры о возможном исключении клуба из РПЛ не утихают. Хотя на днях генеральный директор команды Сергей Синяев заявил, что РФС не станет исключать автозаводцев.

Долгие годы чёрно-белые не могут закрепиться в Российской Премьер-Лиге. Если они поднимались, то уже в следующем сезоне вновь спускались в Первую лигу. Поэтому коэффициент 100.0 на то, что «Торпедо» превзойдёт остальные московские клубы, выглядит более чем оправданным.

Прогноз на лучший клуб Москвы

Считаем, что больше шансов стать лучшим клубом Москвы по итогам сезона-2025/2026 РПЛ — у «Динамо» и ЦСКА. Однако если выбирать из двух этих конкурентов, то лучше поставить на бело-голубых.

Валерий Карпин уже знает весь российский футбол изнутри благодаря работе в сборной России. Плюс у него собирается хорошая команда. А вот Фабио Челестини потребуется немало времени для привыкания к особенностям чемпионата России.

Ставка: «Динамо» станет лучшим клубом Москвы по итогам сезона-2025/2026 РПЛ за 3.30.