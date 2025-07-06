Кого ждать в следующем сезоне в РПЛ? Прогноз на Первую лигу — 2025/2026

Старт нового сезона Первой лиги запланирован на 19 июля. Одни команды будут бороться за повышение, а другие — за выживание. Кто является фаворитом, от кого можно ждать сюрприза и как распределятся места в таблице по итогам сезона-2025/2026 — постараемся ответить на эти вопросы.

Фаворитов знают все

Букмекерские конторы выделяют трёх основных фаворитов, которые могут по итогам следующего сезона Первой лиги напрямую выйти в РПЛ. Среди них — «Урал», который проиграл стыковые матчи «Ахмату». 23 июня было объявлено о назначении на пост главного тренера екатеринбуржцев Мирослава Ромащенко.

Поставить на то, что «шмели» выиграют Первую лигу, можно с коэффициентом 3.10. Помогать в решении задач екатеринбургскому клубу будет экс-голкипер «Спартака» Александр Селихов, контракт с которым продлили ещё на три года. Замена Илье Помазуну найдена.

Однако главным фаворитом в борьбе за победу в Первой лиге у букмекеров идёт «Факел» — коэффициент 2.80. Всё дело в мощной селекции, которую проводят воронежцы. Клуб сменил огромное количество футболистов. Все новички находятся в отличной форме и обладают богатым опытом.

«Оренбург» в прошлом сезоне РПЛ занял предпоследнее место и спустился в Первую лигу. Но руководство продолжит доверять Владимиру Слишковичу, который получил большой опыт, работая в «Спартаке». Поставить на то, что оренбуржцы вернутся с первого места, можно с коэффициентом 3.30. Пока загадка, на чём будет строиться их игра в следующем сезоне. Трансферная кампания мало о чём говорит.

Те, кого нельзя списывать со счетов

Выход «Родины» напрямую в РПЛ оценивается коэффициентом 3.50, а ставки на то, что команда займёт с первого по четвёртое место, принимают за 1.90. Болельщики московского клуба давно ждут этого события. В минувшем сезоне Первой лиги подопечные Зорана Зельковича заняли седьмое место.

Клуб уже усилил защиту, взяв в аренду у московского «Динамо» перспективного Станислава Бессмертного. Однако продал в «Краснодар» классного и талантливого голкипера Александра Корякина. Из 39 матчей в прошлом сезоне вратарь 17 отыграл «на ноль». Как быть без него?

Шансы тульского «Арсенала», «Ротора» и «СКА-Хабаровск» занять место с первого по четвёртое оценили одинаковым коэффициентом 3.50. Туляки, пожалуй, могут претендовать на выход в РПЛ. Команду возглавил Дмитрий Гунько, работавший в системе «Спартака». Также он тренировал «Ноа», выиграв чемпионат Армении и Кубок страны.

«СКА-Хабаровск» в минувшем сезоне Первой лиги был близок к возможности проявить себя в стыковых встречах. Он занял шестое место, отстав на четыре очка от «Сочи». А «Ротору» по-прежнему не хватает опытных и талантливых футболистов, чтобы на равных конкурировать с такими клубами, как «Урал», «Факел» и «Оренбург».

За кем ещё следить?

«Черноморец» впечатлил всех своей классной игрой в прошлом сезоне Первой лиги и даже занял третье место. К сожалению, не получил лицензию на участие в РПЛ. Видимо, команда серьёзно расстроилась, потому что за лето сменила тренера и обновила бо́льшую часть состава. На выход команды напрямую в РПЛ теперь дают коэффициент 100.0.

Столько же букмекеры предлагают на выход новичка Первой лиги — «Челябинска». Будет интересно наблюдать за этой командой, которую тренирует Роман Пилипчук. Специалист с большим опытом. Он работал с «Шерифом», «Целе» и даже в системах московских «Спартака» и «Динамо».

Прогноз на Первую лигу — 2025/2026

В Екатеринбурге не могут без большого футбола и мечтают о возвращении команды в высший футбольный дивизион России. У «Урала» есть всё необходимое, чтобы превзойти прошлый результат и выиграть Первую лигу в этом сезоне. А потому вполне можно ожидать, что он займёт первое место в таблице.

«Факел» проводит великолепную селекцию и может претендовать на второе место по итогам следующего сезона. Кроме того, есть уверенность, что Дмитрий Гунько выведет тульский «Арсенал» как минимум в стыковые матчи. В топ-4 сильнейших Первой лиги также может войти «Оренбург» Слишковича.

Ставка 1: «Урал» выиграет Первую лигу по итогам сезона-2025/2026 за 3.10.

Ставка 2: «Факел» займёт первое-второе место по итогам сезона-2025/2026 Первой лиги за 1.85.

Ставка 3: «Арсенал» Тула займёт первое-четвёртое место по итогам сезона-2025/2026 Первой лиги за 3.50.