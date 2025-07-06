Антон Заболотный в «Спартаке»: запасной план Станковича или основной форвард?

Экс-нападающий ЦСКА будет забивать за красно-белых. Но не так много, как хотелось бы.

1 июля 2025 года «Спартак» официально объявил о контракте с 34-летним нападающим Антоном Заболотным. Договор рассчитан на один год. В прошлом сезоне футболист выступал за «Химки» и является воспитанником ЦСКА. Зачем он нужен красно-белым, какие планы на него у Станковича и насколько результативным будет в следующем сезоне? Попробуем спрогнозировать.

Неоднозначная реакция на трансфер

Как же много критики продолжает поступать в адрес «Спартака» из-за трансфера Антона Заболотного! Владимир Быстров сказал, что таким образом красно-белые самоустраняются из чемпионской гонки. Евгений Ловчев заявил, что нападающий не подходит под стиль московского клуба. Юрий Сёмин был менее категоричен.

Трансфер Заболотного — это дело вкусовых качеств Деяна Станковича, но лично Сёмин не понимает, как его можно встроить в игру «Спартака». И это самое верное высказывание. Станкович изначально занимался поисками высокого нападающего, а когда Комличенко отказался от перехода в состав красно-белых, то обратил внимание на Антона.

Идея проста — Станкович хочет, чтобы все играли на высокорослого нападающего. В команде есть техничные вингеры, готовые отправлять много навесов в штрафную. Кто-то их должен замыкать. Этим футболистом будет Антон. По крайней мере, на это рассчитывает сербский тренер. Вот только в таком случае лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Манфред Угальде никак не вписывается в планы Станковича.

Сколько голов забьёт Заболотный

Нельзя исключать версию, что Заболотный может быть использован как «план Б» в матчах красно-белых. Мы неоднократно видели во второй половине прошлого сезона, как «Спартак» несётся в атаку, идёт много навесов в штрафную, а Угальде не хватало роста, чтобы их замыкать. Вот в таких ситуациях и может выходить Антон, чтобы повлиять на ход встречи.

Букмекерские конторы предлагают поставить на тотал Заболотного больше 3.5 мяча с коэффициентом 1.65, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 2.10. Предположим, что экс-нападающий ЦСКА и правда будет служить запасным вариантом. Поверим, что команда Станковича будет так же агрессивна в атаке. В таком случае забить четыре мяча за сезон — это простейшая задача.

Сколько результативных передач отдаст Заболотный

Букмекеры предлагают поставить на то, что 34-летний нападающий в следующем сезоне за «Спартак» сделает больше 2.5 результативной передачи, за 1.80, а на тотал меньше 2.5 голевого паса дают коэффициент 1.90. За последние четыре сезона Заболотный только в «Химках» смог отдать больше двух результативных передач. Это не сильная сторона любого габаритного и возрастного нападающего.

Скорее всего, Заболотный будет постоянно находиться вблизи штрафной соперников, чтобы не преодолевать большие дистанции до неё во время быстрых атак, потому что скорость уже не та. Там он будет ждать паса или навеса, чтобы замкнуть и реализовать момент. Поэтому даже в три результативные передачи от нападающего верится с трудом.

Ответ на вопрос, зачем Заболотный красно-белым

Пока сложно сказать, насколько задумка Деяна Станковича правильная. Несомненно, высокий нападающий необходим в тех случаях, когда у тебя идёт так много навесов в штрафную, а их некому замыкать. Но Заболотный ли должен быть таким нападающим?

Понятно, что из-за лимитов тренеру сложнее искать среди российских футболистов. Комличенко был отличным вариантом, но он отказал «Спартаку». Поэтому, судя по всему, Антон взялся как запасной вариант, чтобы быть «планом Б» для красно-белых.

Тем лучше для самого Заболотного. Возрастной форвард хорошо умеет цепляться за свои шансы. А раз тебя не используют в качестве основного форварда, то и давления на тебя меньше. Так что будем поддерживать команду и ждать, что Антон осуществит задумки серба.

Ставка 1: тотал Заболотного больше 3.5 мяча за 1.65.

Ставка 2: тотал Заболотного меньше 2.5 результативной передачи за 1.90.