Пока Энрике и Алонсо сражаются, Мареска проскочит в финал! Чего ждать от 1/2 финала КЧМ

На клубном чемпионате мира по футболу начинается самое интересное. Всего четыре команды осталось в борьбе за трофей. И если на стадии 1/8 финала мы увидели несколько сенсаций, то в четвертьфиналах обошлось без них. Разве что завершил выступления «Аль-Хиляль», однако в паре с «Флуминенсе» саудовцы не были явными фаворитами. Что ж, давайте изучать, что думают букмекеры перед полуфиналами.

«ПСЖ» и «Реал» — фавориты. Но дальше пройдёт только один

Так сложилась турнирная сетка, что «ПСЖ» и мадридский «Реал» не смогут встретиться в финале. А ведь после сенсационного вылета «Манчестер Сити» именно эти два клуба, по оценке аналитиков, самые явные претенденты на завоевание трофея. На парижан дают коэффициент 2.40, на испанцев — 2.90.

За парижан — более отлаженная игра, пожалуй, чуть более глубокий состав. Да всё просто — если Хаби Алонсо ещё только выстраивает «Реал» под себя, то у Луиса Энрике всё уже работает. И работает здорово. В четвертьфинале парижане расправились с мюнхенской «Баварией». И можно сказать, что сделали это на классе. В нужный момент поддушили, поддавили и нашли свой шанс. А в самом конце встречи убежали в контратаку и сняли все вопросы о победителе. Причём сделали это вдевятером!

В этом, пожалуй, и заключается головная боль для Луиса Энрике. Перед полуфиналом он лишился сразу двух защитников. И если с заменой Лукаса Эрнандеса проблем не возникнет (хотя дополнительной опции на фланге не будет), то дисквалификация Вильяма Пачо — это уже серьёзно, центр обороны придётся перекраивать. А ведь у «Реала» нападение — явно сильнейшая линия.

Впрочем, у Хаби Алонсо хватает своих проблем. В четвертьфинале «галактикос» победили дортмундскую «Боруссию» (3:2), но после 80 минут тотальной доминации заставили понервничать своих болельщиков в концовке. Да ещё и глупую красную карточку схватил Дин Хёйсен, так что в обороне снова нужно что-то изобретать. Зато в нападении всё хорошо — Килиан Мбаппе набирает форму и забил «Боруссии», расцвёл при Алонсо Гонсало Гарсия, да и Винисиус с Джудом Беллингемом всегда более чем опасны.

Букмекеры дают коэффициент 1.76 на парижан и 2.13 – на проход в финал мадридцев. Пожалуй, абсолютно оправданные коэффициенты. И очевидно, что победитель будет фаворитом в решающей игре.

Мареске везёт с сеткой

Во второй паре сыграют «Челси» (коэффициент на победу – 3.90) и «Флуминенсе» (13.00). Очевидно, что англичане – фавориты.

Команде Энцо Марески повезло. Они пока не сталкивались с настоящими топ-клубами. Спокойно прошли группу, даже несмотря на поражение от «Фламенго», с «Бенфикой» упустили победу в основное время, но в овертайме решили вопросы. «Палмейрас» тоже обыграли на классе. И, разумеется, будут фаворитами и в полуфинале. У них и уровень повыше, и обойма, и свежести куда больше. Кстати, и в сравнении с теми же «ПСЖ» и «Реалом» усталость лондонцев по состоянию на сейчас должна быть куда ниже.

Что до бразильского клуба, то, кажется, возрастной обойме будет очень сложно совершить ещё один шаг к трофею. Они выбили из борьбы «Интер», справились с «Аль-Хилялем», однако у «Челси» куда больше возможностей для ротации. Бразильцы же играют практически одним составом. Конечно, чудеса случаются, но на бумаге не верится, что «Флуминенсе» выбьет англичан. И букмекеры выставляют соответствующие коэффициенты. 1.35 – на лондонцев и 3.40 – на выход в финал «Флу». Шансы есть, однако их не так много.

Полуфиналы клубного чемпионата мира пройдут 8-9 июля.