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Самсонова — Бузас Манейро, Александрова — Бенчич, Андреева — Наварро, прогноз и ставки на матч 7 июля, Уимблдон-2025, сетка, время

Российские теннисистки в шаге от 1/4 финала: экспресс на Уимблдон-2025
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи Уимблдона 7 июля 2025 года
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У каждой есть хорошие шансы выйти в следующий раунд.

Уимблдон-2025 продолжается. Участники уже преодолели третий круг и теперь спорят за место в 1/4 финала. Сегодня, 7 июля, будем следить за выступлением российских спортсменок. Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова до сих пор сохраняют шансы на выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Великобритании.

Прогноз на матч Людмила Самсонова — Джессика Бузас Манейро

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Бузас Манейро
62
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Пока что у Людмилы Самсоновой на Открытом чемпионате Великобритании особенных проблем нет. В том плане, что она провела уже три встречи с соперницами различного уровня и из разных стран, но в каждом случае выигрывала за две партии и разгромно. Есть все основания полагать, что и в предстоящей встрече добьётся победы.

Самсонова является 19-й ракеткой мира, а потому перед стартом турнира логично входила в число претендентов на победу. Пусть и не была среди фаворитов. На прошлой стадии она разобралась с Дарьей Касаткиной, которая теперь выступает под флагом Австралии (6:2, 6:3). Примечательно, что в этой встрече россиянка установила рекорд, совершив подачу со скоростью 206 км/ч.

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Почему это важно? Джессика Бузас Манейро является 62-й ракеткой мира и одной из сильнейших представительниц испанского тенниса на данный момент. Однако она не так хорошо играет на приёме, чтобы сдержать россиянку, которая набрала очень приличный ход. Пожалуй, разгромная победа здесь снова проглядывается. Но мы предлагаем взять Ф1 (-5.5).

Прогноз на матч Екатерина Александрова — Белинда Бенчич

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

До сих пор у Екатерины Александровой не было особенных трудностей на Уимблдоне-2025. Ранее ей в соперницы доставались представительницы Австралии, Нидерландов и Турции. В последней игре с турчанкой Зейнеп Сёнмез показалось, что россиянка была недонастроена, а потому после уверенной победы в первом сете едва не отдала второй — 7:6 (7:1).

На этот раз предстоит сыграть с Белиндой Бенчич, которая представляет Швейцарию и находится гораздо ближе в рейтинге. Более того, в истории личных встреч есть примеры, когда швейцарской спортсменке удавалось побеждать Александрову. Причём и на траве в том числе.

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Букмекеры считают Екатерину фавориткой, дают на её победу с форой (-3.5) заманчивый коэффициент 2.00. В принципе, можно задуматься. Дело в том, что соперницы встречались друг с другом во время подготовки к Уимблдону — на турнире в Бад-Хомбурге. Тогда россиянка одержала уверенную победу со счётом 2-0 (6:1, 6:2). Вполне может получить четыре гейма форы и на этот раз.

Прогноз на матч Мирра Андреева — Эмма Наварро

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Вообще, от Мирры Андреевой перед стартом Уимблдона мало что ждали. В прошлом году юная спортсменка провалилась, а в этом на подготовительных турнирах мало что показала. Травяное покрытие не является любимым для 18-летней россиянки, и обычно у неё мало что получается здесь.

Однако на Уимблдоне-2025 Мирра выглядит достойно. Да настолько, что всерьёз претендует на выход в 1/4 финала. Дело в том числе в тренере. С Андреевой занимается Кончита Мартинес — чемпионка Уимблдона. Она вернула россиянке уверенность, а потому та обыграла уже трёх теннисисток, в каждом случае — за две партии.

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Вот только с Эммой Наварро будет гораздо тяжелее. Эмма — атлетичная теннисистка, которая способна играть цепко и проявлять характер. В прошлом матче она добыла волевую победу над Барборой Крейчиковой. И если в прошлых матчах букмекеры были уверены в Мирре Андреевой, то теперь дают более высокие коэффициенты на победу. Пожалуй, эта встреча действительно может затянуться.

Экспресс на матчи Уимблдона 7 июля 2025 года

  • Ставка 1: Самсонова обыграет Бузас Манейро с форой (-5.5) за 2.10.
  • Ставка 2: Александрова обыграет Бенчич с форой (-3.5) за 2.00.
  • Ставка 3: тотал больше 21.5 гейма в матче Андреева — Наварро за 1.90.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.00 х 1.90 = 7.98.

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