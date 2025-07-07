«Флуминенсе» — «Челси». Палмер заставит Тьяго Силву почувствовать годы

8 июля 2025 года в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира сыграют бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск. Сколько ещё сил осталось у ветеранов бразильского клуба?

Коэффициенты букмекеров на матч «Флуминенсе» — «Челси» 8 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Флуминенсе» оценили в 5.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу лондонцев за 7.50.

Прогноз на матч 1/2 финала КЧМ-2025 «Флуминенсе» — «Челси» (08.07.2025)

«Флуминенсе» придётся отдуваться за всю Южную Америку. Это единственный неевропейский клуб, которому удалось добраться до полуфинала КЧМ-2025. Всё благодаря хорошей организации игры. Ренато Гаушо научил своих подопечных подстраиваться под соперников.

«Трёхцветные Рио» во время группового этапа сдержали натиск дортмундской «Боруссии» (0:0) и «Мамелоди Сандаунз» (0:0), а во встрече с «Ульсан Хёндэ» (4:2) продемонстрировали атакующие способности. В 1/8 финала они уверенно обыграли «Интер» (2:0). Следующим на очереди стал «Аль-Хиляль» — 2:1.

Таким образом, «Флуминенсе» победил бывшую команду Симоне Индзаги и действующую. Бразильский клуб умеет надёжно обороняться благодаря опыту Тьяго Силвы и надёжной игре в воротах 44-летнего Фабио. Также важны быстрые переходы из защиты в атаку и умение навязывать свою игру соперникам с первых минут.

«Челси» будет непросто — это факт. Команда показывает впечатляющие результаты. Возможно вдохновилась победой в Лиге конференций. Групповой этап лондонцы провели неидеально, проиграв «Фламенго» (1:3), но победили в матчах с «Лос-Анджелесом» (2:0) и «Эсперансом» (3:0).

Однако все опасения по поводу того, в какой форме находится команда Энцо Марески, были сняты после побед в матчах плей-офф с «Бенфикой» (1:1, 3:0 д. вр.) и «Палмейрасом» (2:1). Обе встречи получились нервными, напряжёнными и отняли много сил.

Впрочем, молодому поколению «Челси» это не мешает. Педру Нету, Коул Палмер, Лиам Делап, Кристофер Нкунку, Нони Мадуэке, Николас Джексон — это всё талантливые игроки атаки. Энцо Мареска может собрать две разные команды, и обе будут конкурентоспособными.

В предстоящем матче предлагаем поставить на победу «Челси» в основное время через тотал меньше 4.5 мяча за 1.90. Всё-таки «Флуминенсе» держится молодцом во многом благодаря возрастным футболистам. Но они могут попросту устать после изнурительных матчей. У «Челси» моложе состав и много вариантов ротации.

Ставка: победа «Челси» в матче с «Флуминенсе» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.