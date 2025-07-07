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Олимпия — Кайрат, 8 июля 2025, прогноз на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, счёт, ставки на футбол

Лига чемпионов возвращается! И казахстанцев зря записали в аутсайдеры квалификации
Максим Ермаков
«Олимпия» — «Кайрат»: прогноз на матч
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У «Кайрата» отличные шансы побороться за выход в следующий раунд.

8 июля 2025 года в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют словенская «Олимпия» и казахстанский «Кайрат». Встреча состоится на стадионе «Стожице» в Любляне, Словения. Начало — в 20:00 мск. Что покажет бывшая команда Александра Кержакова?

Коэффициенты букмекеров на матч «Олимпия» — «Кайрат» 8 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение словенскому клубу. Поставить на победу «Олимпии» можно с коэффициентом 1.62, а шансы «Кайрата» оценили в 4.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.35.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги чемпионов «Олимпия» — «Кайрат» (08.07.2025)

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 июля 2025, вторник. 20:00 МСК
Олимпия Л
Любляна, Словения
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Олимпия» подходит к квалификации Лиги чемпионов в качестве действующего чемпиона Словении. Добилась этого команда из города Любляна вместе с испанским тренером Виктором Санчесом. Но в новый сезон входит уже с другим наставником — португальцем Жорже Симау.

Пока болельщики ему рады. В четырёх товарищеских матчах «Олимпия» не проигрывала, одержав три победы — во встречах с «Вардаром» (2:0), ЦСКА из Софии (3:0) и «Влажнией» (4:0). А вот игра с МТК из Венгрии завершилась вничью — 3:3.

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«Олимпия» лишилась нескольких ключевых игроков, в том числе лучшего бомбардира минувшего чемпионата Словении Рауля Флоруча. Но вряд ли это сделает её слабее. Даже без австрийца удалось забить 12 мячей в четырёх контрольных встречах. И, кстати, три матча были выиграны всухую.

В отличие от словенского первенства, чемпионат Казахстана идёт полным ходом. Это очень хорошо, ведь «Кайрат» будет лучше подготовлен. Прямо сейчас команда должна находиться в отличной форме. Особенно учитывая тот факт, что она возглавляет таблицу Премьер-лиги.

Подопечные Рафаэля Уразбахтина подходят к матчу квалификации Лиги чемпионов с серией из трёх побед. Они победили «Кызыл-Жар» (1:0), «Ордабасы» (1:0) и «Туран» (4:0). Отличная игра в обороне будет полезна, ведь предстоящая встреча пройдёт на выезде. Важно как минимум не проиграть, а уже дома решить свою задачу.

У «Кайрата» хороший состав, в котором не последняя роль отведена двум экс-футболистам «Краснодара» Егору Сорокину и Александру Мартыновичу. Также отметим португальца Жоржиньо, который очень активен в атаке. Недавно состав жёлто-чёрных пополнил бразилец Рикардиньо. Пока он провёл одну встречу, но сразу же забил гол.

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Поэтому, несмотря на оценку букмекеров, называть команду из Казахстана аутсайдером предстоящей встречи не следует. Предлагаем поставить на то, что «Кайрат» не проиграет за 2.30. Клуб из Алма-Аты вряд ли сильно уступает «Олимпии» по качеству состава. После появления Рикардиньо, может быть, даже превосходит словенский клуб.

Жёлто-чёрные должны быть в лучшей форме, потому что чемпионат Казахстана сейчас в самом разгаре. Соперник, конечно, классно проводит товарищеские матчи, но в них не так чувствуется конкуренция и есть много возможностей для экспериментов или ротации состава. Считаем, что как минимум на ничью казахстанцы наиграют.

Ставка: «Кайрат» не проиграет «Олимпии» за 2.30.

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