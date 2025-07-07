Лига чемпионов возвращается! И казахстанцев зря записали в аутсайдеры квалификации

8 июля 2025 года в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют словенская «Олимпия» и казахстанский «Кайрат». Встреча состоится на стадионе «Стожице» в Любляне, Словения. Начало — в 20:00 мск. Что покажет бывшая команда Александра Кержакова?

Коэффициенты букмекеров на матч «Олимпия» — «Кайрат» 8 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение словенскому клубу. Поставить на победу «Олимпии» можно с коэффициентом 1.62, а шансы «Кайрата» оценили в 4.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.35.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги чемпионов «Олимпия» — «Кайрат» (08.07.2025)

«Олимпия» подходит к квалификации Лиги чемпионов в качестве действующего чемпиона Словении. Добилась этого команда из города Любляна вместе с испанским тренером Виктором Санчесом. Но в новый сезон входит уже с другим наставником — португальцем Жорже Симау.

Пока болельщики ему рады. В четырёх товарищеских матчах «Олимпия» не проигрывала, одержав три победы — во встречах с «Вардаром» (2:0), ЦСКА из Софии (3:0) и «Влажнией» (4:0). А вот игра с МТК из Венгрии завершилась вничью — 3:3.

«Олимпия» лишилась нескольких ключевых игроков, в том числе лучшего бомбардира минувшего чемпионата Словении Рауля Флоруча. Но вряд ли это сделает её слабее. Даже без австрийца удалось забить 12 мячей в четырёх контрольных встречах. И, кстати, три матча были выиграны всухую.

В отличие от словенского первенства, чемпионат Казахстана идёт полным ходом. Это очень хорошо, ведь «Кайрат» будет лучше подготовлен. Прямо сейчас команда должна находиться в отличной форме. Особенно учитывая тот факт, что она возглавляет таблицу Премьер-лиги.

Подопечные Рафаэля Уразбахтина подходят к матчу квалификации Лиги чемпионов с серией из трёх побед. Они победили «Кызыл-Жар» (1:0), «Ордабасы» (1:0) и «Туран» (4:0). Отличная игра в обороне будет полезна, ведь предстоящая встреча пройдёт на выезде. Важно как минимум не проиграть, а уже дома решить свою задачу.

У «Кайрата» хороший состав, в котором не последняя роль отведена двум экс-футболистам «Краснодара» Егору Сорокину и Александру Мартыновичу. Также отметим португальца Жоржиньо, который очень активен в атаке. Недавно состав жёлто-чёрных пополнил бразилец Рикардиньо. Пока он провёл одну встречу, но сразу же забил гол.

Поэтому, несмотря на оценку букмекеров, называть команду из Казахстана аутсайдером предстоящей встречи не следует. Предлагаем поставить на то, что «Кайрат» не проиграет за 2.30. Клуб из Алма-Аты вряд ли сильно уступает «Олимпии» по качеству состава. После появления Рикардиньо, может быть, даже превосходит словенский клуб.

Жёлто-чёрные должны быть в лучшей форме, потому что чемпионат Казахстана сейчас в самом разгаре. Соперник, конечно, классно проводит товарищеские матчи, но в них не так чувствуется конкуренция и есть много возможностей для экспериментов или ротации состава. Считаем, что как минимум на ничью казахстанцы наиграют.

Ставка: «Кайрат» не проиграет «Олимпии» за 2.30.