Разозлённый «Зенит» или «Спартак» с Заболотным: кто забьёт больше в новом сезоне РПЛ

18 июля 2025 года стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. А пока мы его ожидаем, появляется масса вопросов. Например, кто станет чемпионом, кто вылетит в Первую лигу и какая команда забьёт больше остальных? С последним мы постараемся разобраться. Букмекеры уже выставили линию.

«Динамо» с Карпиным станет лучше или хуже?

Сможет ли московское «Динамо» повторить результативность прошлого сезона? Если получится забить больше, чем все остальные клубы РПЛ, сыграет коэффициент 4.00. Напомним, бело-голубые забили 61 мяч в чемпионате России — 2024/2025, но никто из футболистов не попал даже в топ-5 лучших бомбардиров.

Таким стал стиль игры московской команды — забить может любой. Самыми активными в нападении были Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин и Хорхе Карраскаль. Летом «Динамо» возглавил Валерий Карпин, и предсезонная подготовка под его руководством проходит очень результативно. В трёх товарищеских встречах бело-голубые забили 10 мячей.

«Зенит» — фаворит

Букмекеры уверены, что «Зенит» станет самой результативной командой РПЛ в сезоне-2025/2026, и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.90. Нет причин не доверять экспертам. Сине-бело-голубые забили 58 мячей в минувшем сезоне и запросто могут преодолеть эту планку.

В составе команды Сергея Семака полно в нападении таких мастеров, как Александр Соболев, Лусиано Гонду, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра. А на днях «Фламенго» объявил о трансфере Жерсона. Более того, появилась информация, что петербургский клуб ищет центрального нападающего и готовит предложение Педро Абреу.

А что «Спартак» и «Краснодар»?

Поставить на то, что «Спартак» или «Краснодар» забьёт больше всех голов в следующем сезоне первенства, можно с одинаковым коэффициентом 5.00. У красно-белых было всё необходимое, чтобы показать сверхатакующий футбол в прошлом розыгрыше чемпионата России. Команда классно атаковала, однако реализация оказалась ужасной.

Лучшим бомбардиром чемпионата России стал Манфред Угальде — 17 голов. 12 мячей на счету Эсекьеля Барко. Оба могут покинуть «Спартак», и тогда надежда будет только на Антона Заболотного. Но 34-летний нападающий вряд ли вознесёт красно-белых на вершину рейтинга результативности.

«Краснодар» же стал чемпионом в прошлом сезоне, а забил 59 мячей — это второй показатель после московского «Динамо». Межсезонье клуб тоже проводит ударно. Уже одержаны две победы в матчах с махачкалинским «Динамо» (4:1) и «Ростовом» (4:2). Восемь мячей в двух встречах — впечатляет. Но есть подозрения, что в официальных играх на чемпиона будут настраиваться по-особенному и крепко обороняться.

«Локомотиву» и ЦСКА потребуется время

У «Локомотива» есть Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв, которые в минувшем сезоне РПЛ забили 26 мячей на двоих. Теперь у Михаила Галактионова появился ещё и Николай Комличенко. Среди игроков атаки будет серьёзная конкуренция, но пойдёт ли она на пользу? Поставить на то, что железнодорожники станут самой результативной командой первенства, можно за 10.00.

Если это звание достанется ЦСКА, сыграет коэффициент 15.00. Армейцы не особо атакующая команда, однако могут такой стать. Их возглавил Фабио Челестини, который требует играть в прессинг и активно атаковать. Получается неплохо. В трёх контрольных встречах красно-синие забили 11 мячей.

Прогноз на самую результативную команду будущего сезона РПЛ

Хочется верить, что сезон-2025/2026 РПЛ получится очень богатым на голы. Ведь за это мы и любим футбол. Все фавориты выглядят угрожающе, и многие серьёзно усилились, но «Зенит» превосходит остальных. В этой команде собралась целая россыпь талантов, способных в одиночку решить исход матча. Таким составом можно уверенно играть в еврокубках.

К тому же поражение от «Краснодара» в прошлом сезоне должно пробудить сине-бело-голубых и заставить их вернуть титул. Поэтому лучшим вариантом для ставки на то, какая команда будет самой результативной в чемпионате России — 2025/2026, является «Зенит». Тем более и коэффициент здесь неплохой.

Ставка: «Зенит» станет самой результативной командой РПЛ за 1.90.