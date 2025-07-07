«Динамо» — «Ахмат». Валерий Карпин готов к новому сезону РПЛ

А вот грозненцам потребуется ещё немного времени.

Подготовка к новому сезону чемпионата России по футболу продолжается. Во вторник, 8 июля, на стадионе «УТЦ Новогорск» в подмосковных Химках состоится товарищеский матч «Динамо» Москва — «Ахмат». Посмотрим, как покажет себя новая команда Валерия Карпина в матче с представителем РПЛ.

Коэффициенты на матч «Динамо» Москва — «Ахмат» 8 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московской команде. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.78, что приблизительно составляет 56% вероятности. Победа «Ахмата» оценивается в 4.20, а на ничейный исход можно поставить за 4.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на товарищеский матч «Динамо» Москва — «Ахмат» (08.07.2025)

Пока что наблюдать за московским «Динамо» после назначения Валерия Карпина довольно приятно. В дебютном матче нового главного тренера с медийным клубом 2DROTS бело-голубые выиграли со счётом 3:0, но, как оказалось, это только начало. В двух турах Братского кубка с белградскими командами общий счёт составил 7:1. И это круто!

Москвичи забили четыре безответных мяча в ворота ОФК, а затем уверенно обыграли довольно крепкий «Партизан» – 3:1, у которого на носу квалификационные матчи в Лиге Европы. В прошлом сезоне чемпионата России футболисты «Динамо» забили 61 гол за 30 туров, опередив как «Краснодар», так и «Зенит».

С учётом того, какую планку бело-голубые задрали в контрольных матчах, есть все основания полагать, что в новом сезоне Российской Премьер-Лиги они стануть играть не хуже. У Валерия Карпина в распоряжении теперь есть Иван Сергеев, который хорошо себя проявлял в сборной России. Плюс стремительно прогрессирует Ярослав Гладышев.

Впрочем, не только «Динамо» может похвастаться потенциально интересными трансферами. Грозненский «Ахмат» сумел сохранить прописку в РПЛ, обыграв в переходных матчах екатеринбургский «Урал». Сейчас клуб активно готовится к новому сезону, идёт перестройка. Многие из прежнего состава разъехались, но и новички прибывают.

На днях, например, был объявлен переход полузащитника сборной Анголы. Так что экзотики в Российской Премьер-Лиге прибавится. А вот скомпоновать новую команду выпала честь Александру Сторожуку. Это достаточно молодой специалист, но уже имеющий за плечами работу в тульском «Арсенале» и даже «Краснодаре». То есть внутреннюю кухню знать должен.

С другой стороны, у «Динамо» и состав более сплочённый, и тренер гораздо опытнее. Плюс бело-голубые провели две товарищеские встречи на Братском кубке, а вот у «Ахмата» в этом плане было меньше активности. Короче говоря, подопечные Валерия Карпина могут спокойно рассчитывать на победу, забив при этом минимум пару мячей. Александру Сторожуку же потребуется какое-то время.

Ставка: «Динамо» забьёт минимум два гола и обыграет «Ахмат» за 2.05.