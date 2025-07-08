Пока за океаном до сих пор никак не уйдут в отпуск, в России уже ждут новый сезон.

«Челси» идёт в финал КЧМ, а Карпин готовит «Динамо» к РПЛ: экспресс на футбол

Пока в США бушует клубный чемпионат мира, в России посредством товарищеских встреч клубы активно готовятся к новому сезону Российской Премьер-Лиги, который вот-вот начнётся. Эти два турнира разделяет целый океан, но нам ничего не мешает собрать один экспресс на события 8 июля.

Прогноз на матч «Флуминенсе» — «Челси»

«Флуминенсе» придётся отдуваться за всю Южную Америку. Это единственный неевропейский клуб, которому удалось добраться до полуфинала КЧМ-2025. Всё благодаря хорошей организации игры. Ренато Гаушо научил своих подопечных подстраиваться под соперников. Особенно хорошо это умеют такие опытные футболисты, как звёздный защитник Тьяго Силва и 44-летний голкипер Фабио.

«Челси» будет непросто — это факт. Однако команда показывает впечатляющие результаты. Возможно, вдохновилась победой в Лиге конференций. Не все результаты получаются идеальными, однако молодому поколению «Челси» это не мешает. Педру Нету, Коул Палмер, Лиам Делап, Кристофер Нкунку, Нони Мадуэке, Николас Джексон — это всё талантливые игроки атаки.

В предстоящем матче предлагаем поставить на победу «Челси» в основное время через тотал меньше 4.5 мяча за 1.90. «Флуминенсе» держится молодцом во многом благодаря возрастным футболистам, но те могут попросту устать после изнурительных матчей. У «синих» моложе состав и много вариантов ротации. Они и должны выйти в финал.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ахмат»

Пока что наблюдать за московским «Динамо» после назначения Валерия Карпина довольно приятно. С учётом того, какую планку бело-голубые задрали в контрольных матчах по количеству забитых мячей, есть все основания ожидать, что в новом сезоне Российской Премьер-Лиги они станут играть не хуже.

Впрочем, не только «Динамо» может похвастаться потенциально интересными трансферами. Грозненский «Ахмат» сумел сохранить прописку в РПЛ, а теперь перестраивается. Многие футболисты ушли, но хватает и новичков. А руководит процессом Александр Сторожук.

С другой стороны, у «Динамо» и состав более сплочённый, и тренер гораздо опытнее. Плюс команда провела товарищеские встречи на Братском кубке, а вот у «Ахмата» в этом плане меньше активности. Короче говоря, подопечные Карпина могут спокойно рассчитывать на победу, забив при этом минимум пару мячей. Сторожуку же потребуется какое-то время.

Экспресс на футбол 8 июля 2025 года

Ставка 1: победа «Челси» в матче с «Флуминенсе» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.

победа «Челси» в матче с «Флуминенсе» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.90. Ставка 2: «Динамо» забьёт минимум два гола и обыграет «Ахмат» за 2.05.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.05 = 3.89.