Первые матчи сезона-2025/2026: экспресс на Лигу чемпионов

На дворе разгорается июль, а это значит, что пришла пора первых квалификационных матчей в еврокубковых соревнованиях. Сегодня, 8 июля, обратим внимание на встречи «Олимпия» — «Кайрат» и «Иберия 1999» — «Мальмё». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Олимпия» — «Кайрат»

«Олимпия» подходит к квалификации Лиги чемпионов в качестве действующего чемпиона Словении. Добилась этого команда из Любляны вместе с испанским тренером Виктором Санчесом. Но в новый сезон входит уже с другим наставником — португальцем Жорже Симау. Пока болельщики ему рады. Однако есть нюансы.

Во-первых, встречи контрольные. Во-вторых, «Олимпия» лишилась нескольких ключевых игроков, в том числе лучшего бомбардира минувшего чемпионата Словении Рауля Флоруча. В-третьих, в отличие от словенского первенства, чемпионат Казахстана идёт полным ходом, а потому у соперника лучше физические кондиции.

У «Кайрата» хороший состав, в котором не последняя роль отведена двум экс-футболистам «Краснодара» Егору Сорокину и Александру Мартыновичу. Также отметим португальца Жоржинью, который очень активен в атаке. Несмотря на оценку букмекеров, называть команду из Казахстана аутсайдером предстоящей встречи не следует. Предлагаем поставить на то, что «Кайрат» не проиграет, за 2.30.

Прогноз на матч «Иберия 1999» — «Мальмё»

Прежде всего этот матч интересен тем, что встречаются чемпионы своих стран. «Иберия 1999» выиграла чемпионат Грузии в прошлом году, а «Мальмё» надел золотые медали шведского первенства. Однако есть некоторые нюансы, из-за которых логично будет ожидать победу гостей.

«Иберия 1999», ранее известная как «Сабуртало», — достаточно молодая команда. Только недавно она вернула себе статус одного из лидеров грузинского чемпионата. В составе есть опытный голкипер и несколько легионеров, но фактически звёзд там нет.

Кроме того, у «Мальмё» гораздо больше опыта выступлений на евроарене. Раньше, конечно, подвигов было больше, однако и за последние пять лет команда засветилась в матчах с более статусными соперниками неоднократно. Плюс чемпионат Швеции сейчас в самом разгаре, а потому не должно возникнуть проблем с тонусом.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 8 июля 2025 года

Ставка 1: «Кайрат» не проиграет «Олимпии» за 2.30.

Ставка 2: «Мальмё» обыграет «Иберию» с форой (-1) за 1.97.

Общий коэффициент: 2.30 х 1.97 = 4.53.