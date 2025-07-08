Хачанов проверяет нервы, Павлюченкова после инцидента с судьёй: прогнозы на Уимблдон

Продолжаем следить за розыгрышем Уимблдона-2025, в частности за представителями российского тенниса. Сегодня, 8 июля, пройдут матчи с участием Карена Хачанова и Анастасии Павлюченковой. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч Тейлор Фриц — Карен Хачанов

Карен Хачанов — единственный россиянин, кто пробился в 1/4 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде. По пути пришлось проявить характер. Дважды теннисист был вынужден провести пятисетовый матч. С другой стороны, уверенность от этого только выросла, а последняя встреча с Майхшаком завершилась относительно быстро.

Сейчас Карен должен быть свежим и уверенным в своих силах. А потому шансы в противостоянии с Тейлором Фрицем у него будут хорошие. Вообще, Фриц — сильный теннисист. На «Ролан Гаррос» он провалился уже в первом круге, однако во время подготовки к Уимблдону выиграл турниры в Штутгарте и Истбурне.

И всё же Хачанов способен закуситься с Фрицем. У теннисистов похожий стиль игры, оба могут показать характер. Скорее всего, это матч затянется, как затягивались практически все матчи с участием Фрица в этом розыгрыше Уимблдона. Рискнём и возьмём пятый сет.

Прогноз на матч Аманда Анисимова — Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова проявила большой характер в прошлом матче. В решающий момент первого сета из-за ошибки системы и нерешительности судьи пришлось переигрывать очко. Это могло сказаться как угодно, однако в итоге россиянка обыграла Сонай Картал в двух партиях. Сейчас Анастасия наверняка в хорошем рабочем настроении.

Вот только нужно будет постараться очень сильно, чтобы победить Аманду Анисимову. Мало того, что это молодая теннисистка, так она ещё и очень хорошо себя показывает. Во-первых, выиграла три личные встречи с Павлюченковой в разные годы. Во-вторых, норовит залезть в топ-10 рейтинга по итогам Открытого чемпионата Великобритании.

На «Ролан Гаррос» Анисимова добралась до четвёртого круга, а во время подготовки к Уимблдону даже дошла до финала турнира в Лондоне и до четвертьфинала в Берлине. Так что это достойный соперник для Павлюченковой. Скорее всего, встреча затянется.

Экспресс на матчи Уимблдона 8 июля 2025 года

Ставка 1: тотал больше 4.5 сета в матче Фриц — Хачанов за 3.30.

тотал больше 4.5 сета в матче Фриц — Хачанов за 3.30. Ставка 2: тотал больше 21.5 гейма в матче Анисимова — Павлюченкова за 1.80.

Общий коэффициент: 3.30 х 1.80 = 5.94.