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Фриц — Хачанов, Анисимова — Павлюченкова, Уимблдон-2025, сетка, пары, матчи 8 июля, лучшие прогнозы на сегодня, трансляция

Хачанов проверяет нервы, Павлюченкова после инцидента с судьёй: прогнозы на Уимблдон
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи Уимблдона 8 июля 2025 года
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Российским спортсменам будет трудно.

Продолжаем следить за розыгрышем Уимблдона-2025, в частности за представителями российского тенниса. Сегодня, 8 июля, пройдут матчи с участием Карена Хачанова и Анастасии Павлюченковой. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч Тейлор Фриц — Карен Хачанов

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Карен Хачанов — единственный россиянин, кто пробился в 1/4 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде. По пути пришлось проявить характер. Дважды теннисист был вынужден провести пятисетовый матч. С другой стороны, уверенность от этого только выросла, а последняя встреча с Майхшаком завершилась относительно быстро.

Сейчас Карен должен быть свежим и уверенным в своих силах. А потому шансы в противостоянии с Тейлором Фрицем у него будут хорошие. Вообще, Фриц — сильный теннисист. На «Ролан Гаррос» он провалился уже в первом круге, однако во время подготовки к Уимблдону выиграл турниры в Штутгарте и Истбурне.

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И всё же Хачанов способен закуситься с Фрицем. У теннисистов похожий стиль игры, оба могут показать характер. Скорее всего, это матч затянется, как затягивались практически все матчи с участием Фрица в этом розыгрыше Уимблдона. Рискнём и возьмём пятый сет.

Прогноз на матч Аманда Анисимова — Анастасия Павлюченкова

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова проявила большой характер в прошлом матче. В решающий момент первого сета из-за ошибки системы и нерешительности судьи пришлось переигрывать очко. Это могло сказаться как угодно, однако в итоге россиянка обыграла Сонай Картал в двух партиях. Сейчас Анастасия наверняка в хорошем рабочем настроении.

Вот только нужно будет постараться очень сильно, чтобы победить Аманду Анисимову. Мало того, что это молодая теннисистка, так она ещё и очень хорошо себя показывает. Во-первых, выиграла три личные встречи с Павлюченковой в разные годы. Во-вторых, норовит залезть в топ-10 рейтинга по итогам Открытого чемпионата Великобритании.

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На «Ролан Гаррос» Анисимова добралась до четвёртого круга, а во время подготовки к Уимблдону даже дошла до финала турнира в Лондоне и до четвертьфинала в Берлине. Так что это достойный соперник для Павлюченковой. Скорее всего, встреча затянется.

Экспресс на матчи Уимблдона 8 июля 2025 года

  • Ставка 1: тотал больше 4.5 сета в матче Фриц — Хачанов за 3.30.
  • Ставка 2: тотал больше 21.5 гейма в матче Анисимова — Павлюченкова за 1.80.

Общий коэффициент: 3.30 х 1.80 = 5.94.

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