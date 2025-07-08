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ПСЖ — Реал, 9 июля, прогноз на матч КЧМ-2025, смотреть онлайн бесплатно, время и дата, прямая трансляция

Месть для Мбаппе, шок конкурента Сафонова и битва тренеров: матч «ПСЖ» — «Реал»
Максим Ермаков
«ПСЖ» — «Реал»: прогноз на матч
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Жаль, что это не финал.

9 июля 2025 года в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира сыграют «ПСЖ» и мадридский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск. Какой получится первая игра Килиана Мбаппе против парижан? Разбираемся вместе.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Реал» 9 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 2.37, а шансы «Реала» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.

Прогноз на матч 1/2 финала КЧМ-2025 «ПСЖ» — «Реал» (09.07.2025)

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» доказывает своё мировое превосходство в футболе. Выиграл Лигу 1, Кубок Франции, Лигу чемпионов, а теперь близок к победе на клубном чемпионате мира. Но трудно сказать, что парижан нельзя обыграть. Во время группового этапа они уступили «Ботафого» (0:1). Вот только как повторить подвиг бразильцев — пока никто не знает.

В плей-офф КЧМ-2025 подопечные Луис Энрике сначала расстроили Лионеля Месси, разгромив его «Интер Майами» (4:0), а в четвертьфинале обыграли «Баварию» (2:0). Матч с мюнхенцами получился упорным и нервным. Автором победного мяча стал 20-летний Дезире Дуэ.

В концовке первого тайма произошёл ужасный эпизод. Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала после столкновения с голкипером «ПСЖ» Доннаруммой получил перелом ноги. Джанлуиджи от увиденного заплакал. По сообщениям, вратарь парижан после игры посетил психолога. Его моральное состояние может сказаться на результате предстоящего матча.

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Хотя даже в таком случае вряд ли Луис Энрике позволит сыграть Матвею Сафонову, который не принял участия ни в одном из матчей КЧМ-2025. Возможно, исход встречи будет зависеть не от действий голкиперов, а от нападения. Оно у «ПСЖ» очень талантливое и энергичное.

Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола, Жоау Невеш, Усман Дембеле — это лишь часть футболистов, которые могут изменить исход матча в любую минуту. Впрочем, у «Реала» тоже звёздный состав. 21-летний Гонсало Торрес возглавляет гонку лучших бомбардиров КЧМ-2025, Винисиус Жуниор, Арда Гюлер и Джуд Беллингем оказывают огромное влияние на результаты клуба.

Хотя главные ожидания от предстоящего матча связаны с Килианом Мбаппе. Экс-футболист «ПСЖ» впервые сыграет против бывшей команды, из которой уходил со скандалом. Он перешёл в «Реал» на правах свободного агента. Не так давно Килиан выздоровел и в прошлом матче стал автором победного гола в ворота «Боруссии» боковыми «ножницами». Мадридцы обыграли дортмундцев со счётом 3:2.

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Эта победа стала для «сливочных» четвёртой подряд. До этого они обыграли «Пачуку» (3:1), «Ред Булл Зальцбург» (3:0) и «Ювентус» (1:0). Подопечные Хаби Алонсо сохраняют навыки хорошей игры в обороне, но прислушиваются к требованиям тренера играть активнее в атаке. Именно превосходство в нападении спасло в минувшем матче.

Прогнозируем во встрече между мадридцами и парижанами тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.35. «ПСЖ» грамотно играл с агрессивной «Баварией» в обороне, но у «Реала» более изобретательная атака. Хаби Алонсо наверняка приберёг пару козырей для предстоящей игры.

Есть опасения, что Доннарумма будет не в лучшем психологическом состоянии и начнёт ошибаться. Но на первый план выходит желание Мбаппе забить своей бывшей команде. Ждём результативной игры от команд в матче, вывеска достойна финала.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Реал» за 2.35.

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