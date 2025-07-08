«Зенит» — «Сьон». Антон Миранчук не испортит праздник Жерсону

9 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Зенит» и «Сьон». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. Швейцарский клуб пошёл против своего футбольного союза и принял приглашение российского. Нас ждёт невероятная игра.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Сьон» 9 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.52. Шансы швейцарского «Сьона» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу петербуржцев за 8.00.

Прогноз на товарищеский матч «Зенит» — «Сьон» (09.07.2025)

После того как «Краснодар» в прошлом сезоне РПЛ стал чемпионом, «Зенит» принялся активно готовиться, чтобы вернуть титул. Правда, в минувшем товарищеском матче с «Балтикой» (1:2) сине-бело-голубые вновь получили оплеуху. Нельзя недооценивать аутсайдеров, иначе будут проблемы.

Сергей Семак не сильно расстроился и понадеялся, что функциональный этап близок к завершению и начнётся подготовка к официальным встречам. Календарь в межсезонье у петербургского клуба насыщенный. До поражения в матче с калининградцами «Зенит» выиграл у «Црвены Звезды» (3:0) и махачкалинского «Динамо» (2:0).

В прошлой игре дебютировал защитник Роман Вега, а в предстоящей встрече со «Сьоном», по сообщениям председателя правления клуба Александра Медведева, должен быть представлен болельщикам Жерсон. Сине-бело-голубые мощно укрепляют состав, однако не должны заблуждаться касательно своей непобедимости.

Тот факт, что игра со швейцарским клубом состоится, многих удивил. Футбольный союз страны рекомендовал «Сьону» отказаться от приглашения «Зенита». Однако президент клуба сообщил, что он разделяет спорт и политику. Будет интересно посмотреть на возможности сине-бело-голубых в матче с таким соперником.

Подопечные Дидье Толо прошлый сезон провели неудачно и оказались в группе вылета, но сохранили прописку. Для российских болельщиков этот клуб интересен тем, что в нём играет Антон Миранчук. В 24 встречах швейцарской Суперлиги экс-футболист «Локомотива» забил два мяча и отдал три результативные передачи. Однако способен на большее.

Президент «Сьона» недавно назвал Антона лидером команды и выразил желание, чтобы он остался на следующий сезон. Забить «Зениту» — хорошая мотивация для россиянина. Для подопечных Дидье Толо это будет первая товарищеская встреча на международном уровне этим летом.

Два прошлых контрольных матча «Сьон» провёл с местными командами — сыграл вничью с «Туном» (1:1) и одолел «Ксамакс» (2:0). Одна из проблем швейцарского клуба — это неуверенная игра в обороне. В основном из-за нехватки надёжности в защите был провален прошлый сезон.

«Зенит» вовремя уступил «Балтике». Это должно его взбодрить. Необходимо заставить всех забыть это поражение. Предлагаем поставить на победу сине-бело-голубых через тотал больше 2.5 мяча за 2.06. Встреча пройдёт на домашнем стадионе, и подопечные Семака будут серьёзно настроены. Они давно не играли с командами из этой части Европы.

Ставка: победа «Зенита» в матче со «Сьоном» + тотал больше 2.5 мяча за 2.06.