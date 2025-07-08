«Лудогорец» — «Динамо» Минск. Белорусский характер в матче с чемпионом Болгарии

У минчан есть хорошие шансы отличиться в этой встрече.

9 июля 2025 года в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют болгарский «Лудогорец» и минское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Хювефарма Арена». Начало — в 20:30 мск. Сможет ли белорусский клуб дать достойный отпор?

Коэффициенты букмекеров на матч «Лудогорец» — «Динамо» Минск 9 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение болгарскому клубу. Поставить на победу «Лудогорца» можно с коэффициентом 1.35, а шансы минского «Динамо» оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу болгарского клуба за 6.50.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Динамо» Минск (09.07.2025)

В прошлом сезоне «Лудогорец» 14-й раз подряд выиграл чемпионат Болгарии и четвёртый раз в истории стал обладателем Кубка страны. Удивительно, что за столько лет не нашлось достойных конкурентов в первенстве. Но в еврокубках у команды как-то не складывается.

В июле Игора Йовичевича на «мостике» сменил португальский тренер Руй Мота, который работал в системе «Спортинга» скаутом. Затем он получал тренерский опыт в качестве ассистента Рикарду Са Пинту. Есть надежда, что благодаря стараниям этого наставника «Лудогорец» лучше выступит в еврокубках.

Пока под руководством португальца «орлы» не провели ни одного товарищеского матча, но до его назначения приняли участие в четырёх встречах. Выступили неудачно — потерпели два поражения в играх с пражской «Славией» (1:2) и «Градец-Кралове» (0:2), и дважды сыграли вничью — с «Легией» (2:2) и «Копенгагеном» (0:0).

Теперь Руй Мота потратит немало времени, чтобы изменить тактику и привыкнуть к команде. У него было чуть больше недели, чтобы освоиться. Впереди очень важный матч квалификации Лиги чемпионов с минским «Динамо». Одно из преимуществ белорусского клуба в том, что сезон в Беларуси в самом разгаре. Значит, он в лучшей форме.

Минчане здорово стартовали, но в последних четырёх матчах потерпели три поражения. Уступили «Неману» (0:1), дзержинскому «Арсеналу» (1:2) и «Витебску» (0:2). Единственную победу на этом отрезке они одержали во встрече с «Динамо-Брест». Зато какую — со счётом 5:0!

Подопечные Вадима Скрипченко занимают четвёртое место в таблице чемпионата Беларуси, отстав на 10 очков от лидера. Состав у минчан сбалансирован, однако в нём не хватает ярко выраженного форварда, который смог бы вести команду вперёд. Поэтому так часто страдает реализация.

В прошлом сезоне эти команды встречались во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух матчей победу одержал «Лудогорец» (2:0, 0:1). Прошло время, и многое изменилось. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 2.07.

По факту бело-синие слабее «Лудогорца», но не будем забывать, что в чемпионате Болгарии межсезонье и у «орлов» совсем недавно сменился тренер. Да и товарищеские встречи показали, что они плохо готовы. Минчане в самом подходящем периоде, когда идёт середина сезона.

Ставка: обе забьют в матче «Лудогорец» — «Динамо» Минск за 2.07.