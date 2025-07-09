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Мбаппе против «ПСЖ», «Зенит» против ещё одного клуба из Европы: экспресс на футбол

Середина недели и межсезонье, но на мировой арене всё равно есть на что обратить внимание. В первую очередь, конечно же, речь идёт о матче 1/2 финала клубного чемпионата мира между «ПСЖ» и «Реалом». Кроме того, «Зенит» сыграет товарищеский матч со «Сьоном» — представителем европейского футбола. Собираем экспресс.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал»

«ПСЖ» доказывает своё мировое превосходство в этом сезоне. Выиграл Лигу 1, Кубок Франции, Лигу чемпионов, а теперь близок к победе на клубном чемпионате мира. Но трудно сказать, что парижан нельзя обыграть. На групповом этапе они уступили «Ботафого» (0:1). Правда, как повторить подвиг бразильцев — пока никто не знает.

Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола, Жоау Невеш, Усман Дембеле — это лишь часть футболистов, которые могут изменить исход матча в любую минуту. Впрочем, у «Реала» тоже звёздный состав. 21-летний Гонсало Гарсия возглавляет гонку бомбардиров КЧМ-2025, Винисиус Жуниор, Арда Гюлер и Джуд Беллингем оказывают огромное влияние на результативность клуба. Хотя главные ожидания от предстоящего матча связаны с Килианом Мбаппе. Экс-футболист «ПСЖ» впервые сыграет против бывшей команды, откуда уходил со скандалом.

Прогнозируем во встрече между мадридцами и парижанами тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.35. «ПСЖ» грамотно играл с агрессивной «Баварией» в обороне, но у «Реала» более изобретательная атака. Хаби Алонсо наверняка приберёг пару козырей для предстоящей игры.

Прогноз на матч «Зенит» — «Сьон»

Тот факт, что игра со швейцарским клубом состоится, многих удивил. Футбольный союз Швейцарии рекомендовал «Сьону» отказаться от приглашения «Зенита». Однако президент клуба сообщил, что он разделяет спорт и политику. Будет интересно посмотреть на возможности сине-бело-голубых в матче с таким соперником.

Подопечные Дидье Толо прошлый сезон провели неудачно и оказались в группе вылета, но сохранили прописку в элите. Для российских болельщиков этот клуб интересен тем, что в нём играет Антон Миранчук. В 24 матчах швейцарской Суперлиги экс-футболист «Локомотива» забил два мяча и отдал три результативные передачи. Однако способен на большее.

«Зенит», в свою очередь, вовремя проиграл «Балтике» в контрольной встрече. Это должно взбодрить команду и заставить вспомнить победу в матче с «Црвеной Звездой». Предлагаем поставить на победу сине-бело-голубых через тотал больше 2.5 мяча за 2.06. Встреча пройдёт на домашнем стадионе, и подопечные Семака будут серьёзно настроены. Они давно не играли с командами из этой части Европы.

Экспресс на футбол 9 июля 2025 года

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Реал» за 2.35.

тотал больше 3.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Реал» за 2.35. Ставка 2: победа «Зенита» в матче со «Сьоном» + тотал больше 2.5 мяча за 2.06.

Общий коэффициент: 2.35 х 2.06 = 4.84.