Белорусский клуб в Лиге чемпионов и очередной подвиг Месси: прогнозы на футбол

Сегодня, 9 июля, день большого футбола. И не только потому, что на клубном чемпионате мира встречаются «ПСЖ» и «Реал». Дело в том, что на этой неделе стартовал новый сезон Лиги чемпионов. Пусть и с квалификационных матчей. Обращаем внимание на первую встречу «Лудогорца» и минского «Динамо». А если всё же тянет в США, но в ночь на 10 июля будет матч «Интер Майами» в МЛС, где выступает Лионель Месси.

Прогноз на матч «Лудогорец» — «Динамо» Минск

В прошлом сезоне «Лудогорец» в 14-й раз подряд выиграл чемпионат Болгарии и в четвёртый раз в истории стал обладателем Кубка страны. Удивительно, что за столько лет не нашлось достойных конкурентов в первенстве. Однако в еврокубках у команды как-то не складывается.

В июле Игора Йовичевича сменил португальский тренер Руй Мота, который работал в системе «Спортинга» скаутом. Это придаст импульс, но времени на обкатку новых требований и схем может и не хватить. А ведь впереди очень важный матч квалификации Лиги чемпионов с минским «Динамо».

Одно из преимуществ белорусской команды в том, что сезон в Беларуси в самом разгаре. Значит, она в лучшей форме. В прошлом сезоне эти же команды встречались во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух матчей победу одержал «Лудогорец» (2:0, 0:1). Прошло время, и многое изменилось. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют, за 2.07.

Прогноз на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами»

«Интер Майами» вернулся в МЛС после выступления на клубном чемпионате мира и словно не заметил собственного отсутствия. Уезжал с двумя победами подряд в американской лиге, а тут с ходу одержал третью. Причём с крупным счётом был обыгран «Клёб де Фут Монреаль» (4:1).

Два из четырёх мячей пришлись на долю Лионеля Месси. Аргентинская звезда готова и находится в хорошей форме. На данный момент Лео наслаждается футболом и получается регулярное и необходимое количество игровой практики, чтобы подойти к чемпионату мира в 2026 году в отличной форме.

С другой стороны, даже без Месси «Интер Майами» способен обыграть «Нью-Инглэнд Революшн» — середняка в нынешнем сезоне. На отрезке из четырёх последних матчей команда потерпела три поражения, а всего за это время пропустила девять мячей. Просто находка для Месси и партнёров, которым нужно думать о выходе в плей-офф МЛС.

Экспресс на футбольные матчи 9 июля 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Лудогорец» — «Динамо» Минск за 2.07.

обе забьют в матче «Лудогорец» — «Динамо» Минск за 2.07. Ставка 2: «Интер Майами» обыграет «Нью-Инглэнд Революшн» за 2.20.

Общий коэффициент: 2.07 х 2.20 = 4.55.