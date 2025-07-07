Будут нокауты! Чего ждать от UFC on ESPN 70

В ночь с 12 на 13 июля в Нэшвилле (США) на арене Bridgestone Arena состоится турнир UFC on ESPN 70. Главным его событием станет бой в тяжёлом весе между Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой.

В соглавном поединке в полусреднем весе сразятся ветеран UFC Стивен Томпсон и Габриэль Бонфим.

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 70 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 1:00 мск, а главные бои стартуют ориентировочно в 4:00 мск.

Полный кард турнира выглядит следующим образом.

Предварительный кард:

Крис Кёртис – Макс Гриффин;

Джейк Мэттьюс – Чиди Нджокуани;

Лорен Мёрфи – Эдуарда Моура;

Кеннеди Нзечукву – Вальтер Уокер;

Фатима Клайн – Мелисса Мартинес.

Основной кард:

Деррик Льюис – Таллисон Тейшейра;

Стивен Томпсон – Габриэль Бонфим;

Келвин Каттар – Стив Гарсия;

Нейт Ландвер – Морган Шарье;

Витор Петрино – Остин Лэйн;

Джуниор Тафа – Джордж Токкос.

Главный бой — Усман — Бакли

Ветеран-ударник Деррик Льюис сразится с более молодым, но приблизительно похожим по стилю Таллисоном Тейшейрой. И букмекеры здесь верят в молодость. На Тейшейру дают 1.38, а на Льюиса – 3.15. Да, закат карьеры Деррика уже где-то совсем рядом.

Манера боя Льюиса всем хорошо известна. Да и проста. Это сокрушительный удар. Активной работы в октагоне Деррик старается избегать. Казалось бы, достаточно прямолинеен, однако опыт огромный, поэтому взрывные контратаки по-прежнему опасны. Конечно, о выносливости говорить тоже не стоит. С борцами у Льюиса также проблемы, но предстоящий соперник к ним не относится.

Что сказать про Таллисона Тейшейру? Он пока ещё в стадии становления. Работает бразилец агрессивно, наносит много ударов, прёт на соперников, как бульдозер. С мощью всё в порядке — семь нокаутов в стартовом раунде. Огромный минус — защита. Можно сказать, что её просто нет. Очевидно, что на дистанции он точно отхватит от более серьёзных оппонентов. И первым в их череде может стать как раз Льюис.

Вообще, есть большой соблазн поставить на Деррика. В плане бойцовского IQ он точно сильнее. Наказать Тейшейру за отсутствие обороны — это было бы очень здорово. Однако время никого не щадит. Выносливость, скорость и в лучшие годы не были коньком Льюиса, а сейчас совсем пропали. Да и назвать его защиту идеальной язык не повернётся. С учётом мощи Таллисона Деррик вполне может оказаться в нокауте.

В общем, этот бой наверняка превратится в рубку из серии «кто первым попадёт». Прогнозировать исход здесь сложно, поэтому остановимся на простой ставке на ТМ 1.5 раунда за 1.87. Вряд ли здесь дело дойдёт даже до второго отрезка.

Соглавный бой — Томпсон — Бонфим

И здесь в ветерана совсем не верят. Шансы Томпсона оценили в 4.15, а на Бонфима дают жалкие 1.25. Но здесь аналитиков понять можно.

Томпсону уже 42. Да, всего его поражения — это проигрыши элитным бойцам. Однако с каждым месяцем его козыри становятся всё слабее. В полусреднем весе многое строится на скорости и реакции. Хотя ударная техника Стивена — залюбуешься!

Но против него выходит Бонфим — крепкий универсал с классной борьбой. А именно с борьбой у Томпсона всегда были сложности. Скорость, подвижность — это всё за бразильца. В конце концов, он может просто измотать ветерана.

Шансов у Стивена в этом поединке не просматривается. Карьера завершается, это была славная охота. И на этом фоне стоит поверить в то, что Томпсон выдержит три раунда. Бонфим не будет торопиться, ему нет смысла рубиться со Стивеном в стойке, он будет переводить бой в партер, а защита от тейкдаунов у ветерана, кстати, на уровне. Так что здесь мы ставим на ТБ 2.5 раунда за 1.87. Всё-таки и Габриэль хоть и движется к топ-уровню, пока что уступает признанным лидерам дивизиона. Однако победа над Томпсоном должна стать следующим шагом на пути к вершине.