Мирра Андреева слишком хороша, чтобы вылететь: 1/4 финала Уимблдона-2025

Главный травяной турнир Великобритании продолжается. В четвертьфинал вышли сразу четыре представителя России, так что гордиться есть чем. В среду, 9 июля, на стадионе Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоится матч 1/4 финала Уимблдона Мирра Андреева — Белинда Бенчич. Начало — не ранее 13:00 мск.

Коэффициенты на матч Уимблдона Мирра Андреева — Белинда Бенчич 9 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российской теннисистке. Сделать ставку на победу Мирры Андреевой предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно составляет 70% вероятности. Победа Белинды Бенчич из Швейцарии оценивается коэффициентом 2.90.

В то же время аналитики сомневаются, что встреча 1/4 финала Уимблдона получится упорной. Тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах с таким же коэффициентом, что и тотал больше 21.5 гейма — 1.90. Наиболее вероятный итоговый счёт по партиям — 2:0 в пользу Мирры.

Прогноз на матч четвертьфинала Уимблдона Мирра Андреева — Бенчич (09.07.2025)

Во-первых, надо сказать, что Мирра Андреева — самая молодая четвертьфиналистка Уимблдона с 2005 года. Первая со времён Марии Шараповой. Судя по тому, как развивается карьера Мирры, у неё есть хорошие шансы, чтобы тоже стать великой.

Учитывая неудачу на Уимблдоне-2024, а также скромное выступление во время подготовки к Уимблдону-2025 на травяных турнирах, вряд ли можно было ожидать от Андреевой чего-то серьёзного. Тем более выхода в 1/4 финала. Однако пока что 18-летняя российская спортсменка исключительно радует.

Мирра провела уже четыре встречи. И лишь в одном сете за всё время позволила сопернице забрать больше трёх геймов – когда сыграла тай-брейк с итальянкой Лючией Бронцетти. В остальных случаях она завершала матчи исключительно разгромно.

Не помешало молодой россиянке и первое выступление на Центральном корте Уимблдона. В последней встрече с сильной американкой Эммой Наварро (10-е место в рейтинге) пришлось играть при большой аудитории. Пришёл даже Роджер Федерер! Однако теннисистка справилась с психологическим давлением. Итоговый счёт — 6:2, 6:3.

Во многом Мирре помогает тренер Кончита Мартинес, которая в своё время побеждала на Уимблдоне. По словам самой Мирры, советы пока работают. И, судя по тому, какой ход она набрала, должны работать и дальше. В 1/4 финала предстоит сыграть с Белиндой Бенчич.

Белинда Бенчич — олимпийская чемпионка из Швейцарии, занимает 35-ю строчку в рейтинге. Следовательно, опыт больших выступлений есть, с давлением и неудачной игрой по ходу матчей она справлялась не раз. Кроме того, Белинда начала свою карьеру, когда Мирре Андреевой было всего четыре года. Это тоже стоит учитывать.

Сейчас начнётся та стадия, когда проходных или случайных соперников на турнире не осталось (если они вообще были). Бенчич не лучшим образом показала себя на травяном турнире в Бад-Хомбурге, но на Уимблдоне пока что побеждает. В последнем матче справилась с россиянкой Екатериной Александровой — 7:6 (7:4), 6:4.

Учитывая, как здорово идёт Мирра Андреева, мы верим в её победу. Однако на разгром рассчитывать будет довольно трудно. В качестве ставки можно рассмотреть скромную фору (-3.5) на россиянку или П1 через тотал больше 20.5 гейма. А любители трендов могут всё же подумать над П1 со счётом 2:0. Такое было в каждом матче Мирры на этом Уимблдоне.

Ставка: Мирра Андреева обыграет Бенчич с форой (-3.5) за 1.88.