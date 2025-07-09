Мирра Андреева — в полуфинал, Людмила Самсонова против Швёнтек: прогнозы на Уимблдон

Наши спортсменки уже далеко зашли, но это не предел.

Главный травяной турнир Великобритании продолжается. Сегодня, 9 июля, следим за российскими теннисистками, которые пробились в 1/4 финала. Делаем прогнозы на матчи Мирра Андреева — Белинда Бенчич и Ига Швёнтек — Людмила Самсонова, а также собираем экспресс.

Прогноз на матч Мирра Андреева — Белинда Бенчич

Мирра провела уже четыре встречи. И лишь в одном сете за всё время позволила сопернице забрать больше трёх геймов – когда сыграла тай-брейк с итальянкой Лючией Бронцетти. В остальных случаях она завершала матчи исключительно разгромно. Во многом Андреевой помогает тренер Кончита Мартинес, которая в своё время побеждала на Уимблдоне. По словам самой Мирры, советы пока работают.

Белинда Бенчич — олимпийская чемпионка из Швейцарии, занимает 35-ю строчку в рейтинге. Следовательно, опыт больших выступлений есть, с давлением и неудачной игрой по ходу матчей она справлялась не раз. Бенчич начала свою карьеру, когда Мирре Андреевой было всего четыре года.

Учитывая, как здорово идёт Мирра Андреева, мы верим в её победу. Однако на разгром рассчитывать будет довольно трудно. В качестве ставки можно рассмотреть скромную фору (-3.5) на россиянку или П1 через тотал больше 20.5 гейма. А любители трендов могут всё же подумать над П1 со счётом 2:0. Такое было в каждом матче Мирры на этом Уимблдоне.

Прогноз на матч Ига Швёнтек — Людмила Самсонова

Людмила Самсонова убедительно дошла до 1/4 финала Уимблдона. Не заметила ни австралийку Майю Джойнт (6:3, 6:2), ни украинку Юлию Стародубцеву (6:2, 6:1), ни бывшую соотечественницу Дарью Касаткину (6:2, 6:3). А в последнем матче додавила Джессику Бузас Манейро из Испании (7:5, 7:5).

Теперь на столь быструю победу российской спортсменке рассчитывать не стоит. Если она вообще случится. Дело в том, что Людмила попала на Игу Швёнтек. В представлении польская теннисистка не нуждается, достаточно сказать, что на прошлых двух «Шлемах» она дошла до полуфинала, а перед Уимблдоном в Бад-Хомбурге — до финала.

Понятно, что Швёнтек будет фаворитом. Однако мы ожидаем упорную борьбу. Людмила Самсонова любит быстрые покрытия, очень хорошо выступает сейчас на Уимблдоне, находится в отличной форме и способна затянуть встречу в третий сет.

Экспресс на матчи Уимблдона 9 июля 2025 года

Ставка 1: Мирра Андреева обыграет Бенчич с форой (-3.5) за 1.88.

Мирра Андреева обыграет Бенчич с форой (-3.5) за 1.88. Ставка 2: тотал больше 2.5 сета в матче Швёнтек — Самсонова за 2.60.

Общий коэффициент: 1.88 х 2.60 = 4.88.