АЕК Ларнака — «Партизан». Бибрас Натхо в 37 лет всё ещё опасен

10 июля 2025 года в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сыграют АЕК из Ларнаки и белградский «Партизан». Встреча состоится на стадионе «АЕК-Арена» на Кипре. Начало — в 19:30 мск. Что дали сербскому клубу товарищеские матчи с командами из РПЛ? Вот и увидим.

Коэффициенты букмекеров на матч АЕК Ларнака — «Партизан» 10 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение кипрскому клубу. Поставить на победу АЕКа из Ларнаки можно с коэффициентом 1.65, а шансы белградского «Партизана» оценили в 5.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу кипрского клуба за 6.00.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги Европы АЕК Ларнака — «Партизан» (10.07.2025)

АЕК в прошлом сезоне чемпионата Кипра занял лишь четвёртое место. Зато выиграл Кубок страны. Однако руководству этого оказалось мало, и с главным тренером Хеннингом Бергом пришлось расстаться. В новый сезон кипрская команда входит с Иманолем Идьякесом.

Предсезонная подготовка жёлто-зелёных прошла не очень хорошо. Сначала они обыграли «Вестерло» (3:1), а два остальных товарищеских матча завершили вничью — с «Сереном» (3:3) и «Андерлехтом» (2:2). Явные проблемы с защитой у них, но хотя бы реализация стала лучше.

В каждом матче забивали разные футболисты. Это хорошо, когда опасность может исходить от любого из игроков. Тогда сопернику сложнее правильно выстроить защиту. Однако с обороной тренеру АЕКа нужно что-то решать. В составе очень много легионеров, но большинство из них либо возрастные, либо малоопытные. Они не могут играть стабильно.

«Партизан» в прошлом сезоне чемпионата Сербии занял второе место. И это не самый худший вариант, учитывая насколько бессмысленно было конкурировать с «Црвеной Звездой». Срджан Благоевич уже полгода работает с чёрно-белыми, однако пока большого прогресса не достиг.

Команда из Белграда слабо провела товарищеские матчи с клубами из РПЛ. Она проиграла ЦСКА и московскому «Динамо» с одинаковым счётом 1:3. Проблемы в обороне до сих пор не решены. Это плохой знак, потому что АЕК демонстрирует результативный футбол в межсезонье.

Лучший бомбардир «Партизана» — это известный Бибрас Натхо. Экс-футболисту ЦСКА уже 37 лет, но он продолжает штамповать голы. В минувшем сезоне чемпионата Сербии забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач. Его опыт и навыки несомненно помогут команде в квалификации Лиги Европы.

Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.10. Команды нельзя назвать идеальными в обороне, а что касается голов, то они им даются неплохо. АЕК в товарищеских матчах много забивал, но очень часто пропускал. «Партизан» от московских клубов в двух встречах получил шесть мячей. Скорее всего, нас ждёт результативный футбол.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.10.